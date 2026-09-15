El Ayuntamiento de Córdoba desarrollará el proyecto ‘Smart Economy Córdoba’ para avanzar en la transformación digital y el desarrollo económico de la ciudad

La Delegación de Modernización Digital del Ayuntamiento de Córdoba ha recibido la máxima puntuación en la convocatoria de ayudas destinadas al Programa de Impulso a las ciudades territorios inteligentes para el fomento del desarrollo económico y productivo, de Red.es, correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estas ayudas son un instrumento financiero de la Unión Europea diseñado para reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones y fortalecer la cohesión económica, social y territorial.

En concreto, el Consistorio cordobés recibirá 4.160.036,83 euros para desarrollar un proyecto llamado Smart Economy Córdoba, que cuenta con un presupuesto global de 4.894.160,98 euros, según informa el propio Ayuntamiento, que pondrá un 15% de esa financiación. La iniciativa ha obtenido una puntuación de 8,09 puntos, situándose en la primera posición de España.

Avanzar en la digitalización de los servicios municipales

El proyecto Smart Economy Córdoba servirá para "avanzar en la digitalización de los servicios municipales y en la generación de nuevas herramientas para el desarrollo económico local". Asimismo, el Consistorio informa de que el proyecto incorporará inteligencia artificial, tecnología blockchain e identidad digital verificable para automatizar procedimientos administrativos, facilitar la relación digital con empresas y ciudadanía y mejorar la trazabilidad de las ayudas.

Además de este proyecto, la delegación que lidera Lourdes Morales tiene previsto lanzar el Plan Córdoba Digital 2030, un proyecto muy ambicioso para llevar a cabo la transformación digital de la ciudad. Asimismo, estaba pendiente el desarrollo de un gemelo digital de la ciudad.

Lourdes Morales, en una rueda de prensa. / CÓRDOBA

¿Para qué sirve el proyecto?

Entre sus actuaciones se encuentra la creación de una Business wallet, que permitirá a las empresas acreditar digitalmente su identidad y representación ante el Ayuntamiento para evitar aportar reiteradamente la misma documentación en sus trámites con Capitulares. Además, se automatizarán cinco procedimientos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y tres líneas de ayudas del Imdeec. La inteligencia artificial podrá, por ejemplo, analizar la documentación de determinadas declaraciones responsables y realizar una preevaluación que será posteriormente supervisada por el personal municipal.

El proyecto contempla también una Wallet social para facilitar la gestión de ayudas de emergencia. Así, los beneficiarios podrán escanear sus tickets y la inteligencia artificial podrá clasificarlos automáticamente, mientras que los trabajadores sociales mantendrán la supervisión y validación final. También se prevén pagos condicionados que permitan dirigir determinadas ayudas directamente a comercios locales.

Plazos y calendario

La actuación tendrá una duración de 30 meses y también contempla la creación de una infraestructura digital común que pueda seguir utilizándose para nuevos servicios municipales. De esta forma, el proyecto no se limita a digitalizar trámites concretos, sino que crea -según indican en la delegación- "una base tecnológica sobre la que el Ayuntamiento podrá desarrollar nuevos servicios digitales en el futuro".

La teniente de alcalde y delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, ha destacado que “la concesión de esta ayuda supone un respaldo muy importante al trabajo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento para avanzar en la modernización y transformación digital de Córdoba. Nos permite dar un paso más y poner en marcha herramientas que van a tener una aplicación directa tanto en la gestión municipal como en la relación con las empresas y la ciudadanía”.

Morales ha afirmado que “recibir la máxima puntuación en esta convocatoria es especialmente significativo porque supone un reconocimiento a la calidad y al carácter innovador del proyecto que hemos presentado. Estamos hablando de una iniciativa ambiciosa, pero también muy vinculada a las necesidades concretas de nuestra ciudad”.