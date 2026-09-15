Patrimonio
Antonio Amil propone un acuerdo a tres bandas para la compra de los cines de verano en Córdoba
El empresario solicita a la Junta que desista del ejercicio de retracto y que facilite la venta de los espacios a una asociación cultural por 850.000 euros para garantizar la continuidad de la actividad cinematográfica
El propietario de los cines de verano, Antonio Amil, ha propuesto que la Junta de Andalucía desista del ejercicio del retracto y que, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, se permita a la asociación interesada adquirir los espacios mediante un acuerdo a tres bandas entre la propiedad, la asociación y las administraciones. El empresario local ha propuesto esta salida al delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, al que le ha remitido al parecer un escrito donde aboga por agotar la vía del diálogo." Desde el principio hemos mostrado nuestra voluntad de diálogo", insiste el dueño de los cines que asegura tener una oferta de 850.000 euros por la compra de los espacios por parte de una asociación vinculada a las artes escénicas.
Una solución a tres bandas
A juicio del empresario, la solución a tres bandas permitiría conservar los cines de verano, mantener su función cultural y facilitar el desarrollo del proyecto de la asociación. Además, dice que con los usos actualmente permitidos, la entidad cultural interesada en comprarlos "podría llevar a cabo aproximadamente el 80% de su proyecto". Como contrapartida, el Ayuntamiento tendría que avanzar paralelamente en la autorización de usos compatibles que garanticen la viabilidad económica, la conservación de los espacios y la continuidad de la actividad cinematográfica.
"No se trata de cerrar los cines ni de impedir una solución de interés general. Se trata de que las administraciones no bloqueen una compraventa voluntaria que puede preservar estos espacios y evitar un largo conflicto judicial", apunta el empresario.
"Nuestra propuesta sigue encima de la mesa: un acuerdo a tres bandas que permita a la asociación comprar los cines, garantice su conservación y compatibilice la actividad cinematográfica con otros usos viables. Consideramos que esta solución es más rápida, segura y beneficiosa para Córdoba que intentar imponer una adquisición por 300.000 euros, después de que el propio Ayuntamiento rechazara previamente adquirirlos por ese importe, y pretender ahora alcanzar el mismo resultado mediante un derecho de retracto ejercido por la Junta de Andalucía cuya procedencia jurídica estamos cuestionando", concluye diciendo.
Sobre las declaraciones de Patricia del Pozo
El dueño de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia ha mostrado su respeto a las declaraciones realizadas esta mañana por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en Córdoba. La responsable autonómica ha confirmado que la Junta de Andalucía actúa en favor del Consistorio cordobés para asegurar la titularidad pública de los espacios antes de que venza el plazo legal, de manera que sea el Ayuntamiento el que finalmente pueda adquirirlos.
No obstante, Antonio Amil insiste en que el procedimiento de retracto todavía "no está resuelto" y recuerda que han presentado alegaciones "fundadas" porque entienden que "no concurren los requisitos legales necesarios para ejercer ese derecho sobre las tres fincas". Asimismo, ha insistido en que defenderán sus derechos por "las vías correspondientes".
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