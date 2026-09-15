Córdoba comenzará el próximo lunes la inmunización frente a la bronquiolitis de los menores de seis meses

Andalucía comenzará el próximo lunes 21 de septiembre la campaña de inmunización de los menores de seis meses frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis y de otras infecciones respiratorias en lactantes.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el Gobierno andaluz destinará 15,2 millones de euros a una campaña con la que pretende alcanzar una cobertura similar a la del pasado año, cuando fueron inmunizados unos 55.000 lactantes, el 96% de los recién nacidos en Andalucía.

Desde que esta medida comenzó a aplicarse en 2023, la Junta cifra en 165.737 los lactantes inmunizados y estima que se han evitado alrededor de 6.000 ingresos hospitalarios de menores de seis meses por bronquiolitis.

La inmunización se realiza mediante una única dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal destinado a prevenir las infecciones graves provocadas por el VRS.

¿Qué niños recibirán la dosis?

La campaña está dirigida a todos los menores de seis meses, así como a prematuros menores de un año nacidos antes de las 35 semanas de gestación y a niños de hasta dos años con determinadas patologías cardíacas, respiratorias, neuromusculares o inmunológicas de alto riesgo.

El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado a contactar con las familias de los niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026 para citarlos en sus centros de atención primaria.

Vacuna contra el bronquiolitis. / Manuel Murillo

Por su parte, los bebés que nazcan entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027 serán inmunizados en las plantas de maternidad de los hospitales antes de recibir el alta.

Novedad para los nacidos en centros privados

La principal novedad de esta campaña afecta a los bebés que nazcan a partir del 1 de octubre en centros hospitalarios privados. Independientemente de que tengan cobertura pública, privada o mutualista, recibirán la dosis en su primer contacto presencial con el sistema sanitario público.

La administración se realizará sin necesidad de cita previa y en un único acto en el centro de salud de referencia más próximo a su domicilio.

Sanz ha destacado que el nirsevimab ha permitido reducir en torno a un 80% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis causada por VRS en bebés menores de seis meses, además de disminuir el riesgo de complicaciones graves e ingresos en UCI pediátrica entre aquellos que finalmente necesitan hospitalización.