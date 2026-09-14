El lunes de regreso a la actividad, con un calor más propio de agosto que de la tercera semana de septiembre, ha dejado varias noticias destacadas en Córdoba y provincia. Así, hemos conocido el primer avance del presupuesto municipal en la capital: el Ayuntamiento prevé un gasto de 533 millones de euros en 2027 con la vivienda como eje prioritario. Además, ha comenzado la colocación de la pasarela peatonal que unirá el Parque de Levante con el barrio de Fátima, con la llegada de dos enormes piezas de 20 metros cada una para salvar el arroyo Pedroches. Finalmente, hay que destacar todas las claves de Intercaza, que se celebra del viernes al domingo y que dedicará esta edición a la perdiz roja.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos y tribunales

Provincia

Andalucía

Noticias relacionadas

España