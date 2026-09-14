La actualidad del lunes
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El primer avance del presupuesto del Ayuntamiento para 2027; el comienzo de la colocación de la pasarela del Parque de Levante y la presentación de Intercaza marcan la crónica vespertina
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El lunes de regreso a la actividad, con un calor más propio de agosto que de la tercera semana de septiembre, ha dejado varias noticias destacadas en Córdoba y provincia. Así, hemos conocido el primer avance del presupuesto municipal en la capital: el Ayuntamiento prevé un gasto de 533 millones de euros en 2027 con la vivienda como eje prioritario. Además, ha comenzado la colocación de la pasarela peatonal que unirá el Parque de Levante con el barrio de Fátima, con la llegada de dos enormes piezas de 20 metros cada una para salvar el arroyo Pedroches. Finalmente, hay que destacar todas las claves de Intercaza, que se celebra del viernes al domingo y que dedicará esta edición a la perdiz roja.
- El Ayuntamiento de Córdoba avanza sus presupuestos para 2027: 533 millones de euros y la vivienda como prioridad
- Intercaza estrena un rincón gastronómico en una edición dedicada a la perdiz roja
- Urbanismo pone fecha a la conclusión de la pasarela que unirá Fátima con el parque de Levante
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Sucesos y tribunales
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Provincia
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Andalucía
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España
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