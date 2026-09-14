Ayuntamiento de Córdoba
El PSOE propone pisos tutelados en la calle Manríquez y proteger los cuatro cines de verano de Córdoba
Los socialistas llevarán al pleno dos mociones para mantener el uso público del antiguo edificio de Empleo y declarar de utilidad pública Fuenseca, Olimpia, Delicias y Coliseo San Andrés
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha presentado este lunes las dos mociones que su grupo llevará al Pleno del jueves, una centrada en el edificio de la Junta de Andalucía de la calle Manríquez y otra sobre los cines de verano. Hurtado ha avanzado que su grupo votará en contra, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, del estudio que plantea cambiar el uso del número 2 de Manríquez de equipamiento público a uso turístico lucrativo. Hurtado ha recordado que hace tres meses la Junta se comprometió con la Universidad de Córdoba a ceder el edificio para la Facultad de Filosofía y Letras -aunque de forma temporal-.
Apartamentos para mayores y jóvenes
Si esa cesión universitaria no fuera posible, el PSOE propone mantener el carácter público del inmueble y destinarlo a apartamentos tutelados para personas mayores y jóvenes. La formación sostiene que esta alternativa ayudaría a atender necesidades residenciales y a conservar población en el casco histórico, donde denuncia el avance de los apartamentos turísticos.
Protección para los cines de verano
La segunda moción recoge una petición de la Coordinadora S.O.S. Cines de Verano para iniciar la declaración de utilidad pública e interés social de Fuenseca, Olimpia, Delicias y Coliseo San Andrés. El objetivo es reforzar su protección y sumar esta consideración al expediente que se tramita ante la Junta para su declaración como Bienes de Interés Cultural.
Hurtado ha subrayado que estos espacios siguen vinculados a actividades culturales y recuerda que el Ayuntamiento ha destinado 99.220 euros a su arrendamiento entre 2024 y 2026. El socialista ha reclamado una estrategia estable que garantice su continuidad y evite que la programación dependa únicamente de contratos con terceros.
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