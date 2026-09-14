Un paso de emergencia permitirá el acceso al hospital de Montilla desde Aguilar de la Frontera

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este lunes una reunión de trabajo entre las administraciones implicadas en el corte temporal de la carretera nacional N-331 para coordinar las medidas necesarias durante las obras vinculadas al corredor ferroviario Algeciras-Zaragoza. El encuentro ha permitido acordar la habilitación permanente de un paso para vehículos de emergencia entre Aguilar de la Frontera y el hospital de Montilla, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria durante el desarrollo de los trabajos.

En la reunión han participado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Francisca Herrador; la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Campos, y la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado García, junto con el director del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Manuel Castro.

La coordinación entre las distintas administraciones ha permitido alcanzar una solución consensuada para mantener la prestación de los servicios esenciales y, de manera especial, la atención sanitaria a la población durante las obras. La medida acordada permitirá que los vehículos de emergencia dispongan de un paso pese a las restricciones de circulación.

Más tiempo para realizar el itinerario

La conexión con el centro hospitalario de La Retamosa había centrado una de las principales preocupaciones planteadas en Aguilar de la Frontera desde que se conocieron las afecciones provocadas por la intervención. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aguilar de la Frontera reclamó el pasado 6 de septiembre "coordinación" entre las administraciones y medidas específicas ante el corte total de la N-331, previsto por las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ejecuta en el paso superior situado sobre la línea ferroviaria entre Aguilar de la Frontera y Montilla.

El cierre de la carretera afecta a la comunicación habitual entre ambas localidades y al acceso a Montilla por el enlace 36 de la autovía Córdoba-Málaga (A-45). Durante el desarrollo de los trabajos, la conexión entre Montilla y la autovía debe efectuarse a través del enlace 27 La Rambla-Montemayor-Montilla, situado en la zona de El Portichuelo.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública había advertido de las consecuencias que este itinerario alternativo podía tener para los desplazamientos al hospital de Montilla, centro hospitalario de referencia para los vecinos de Aguilar de la Frontera. Según los datos expuestos entonces por el colectivo, un trayecto que habitualmente podía realizarse en unos 15 minutos podría prolongarse hasta alrededor de 45 minutos utilizando el recorrido alternativo.

La solución acordada

La solución acordada este lunes responde a una de esas principales preocupaciones mediante la habilitación permanente del paso destinado a los vehículos de emergencia. A ello se suma el establecimiento de un canal de comunicación permanente y directo entre las administraciones participantes para responder con agilidad ante cualquier incidencia que pueda afectar a la movilidad o a la prestación de los servicios públicos durante las obras.

Las instituciones participantes han destacado la colaboración mantenida durante el proceso y la capacidad de entendimiento para compatibilizar la ejecución de las actuaciones ferroviarias con la prestación de los servicios esenciales.