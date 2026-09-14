Música, gastronomía y convivencia en la plaza de la Lagunilla de Córdoba: esta es la programación de la verbena del barrio de Santa Marina

El barrio de Santa Marina se prepara para vivir cuatro días de celebración con motivo de una nueva edición de la Verbena de la Alegría, organizada por la Hermandad del Resucitado de Córdoba con la colaboración de empresas locales y el Ayuntamiento de Córdoba. La cita se desarrollará del jueves 17 al domingo 20 de septiembre de 2026 y contará con un programa que combina música, gastronomía y actividades para toda la familia.

La programación arrancará el jueves 17 por la noche, con una propuesta gastronómica protagonizada por las pizzas de Santa Farina, mientras que la ambientación musical correrá a cargo de DJ Lisardo, encargado de poner ritmo a la primera jornada de la verbena.

El viernes 18 continuará la celebración con una noche dedicada a la música en directo. A las 21.00 horas está prevista la actuación de Tabernícolas, a la que seguirá la ambientación musical de DJ Lisardo para prolongar la fiesta durante la noche.

Cartel de la Verbena de la Alegría 2026. / Córdoba

El programa tendrá uno de sus momentos principales el sábado 19, que contará con actividades tanto al mediodía como por la noche. A partir de las 12.30 horas se celebrará una huevada, acompañada de un castillo hinchable para los más pequeños. Ya por la noche, a las 21.00 horas, llegará el turno de la actuación de Las Alegrías, nuevamente con DJ Lisardo como encargado de la ambientación musical.

La Verbena de la Alegría concluirá el domingo 20 de septiembre con una jornada gastronómica. A las 13.30 horas tendrá lugar un arroz, que pondrá el broche final a cuatro días de actividades y convivencia en la plaza de la Lagunilla.

La Hermandad del Resucitado impulsa así una nueva edición de una celebración que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la gastronomía y el ambiente festivo, con el respaldo de empresas de la ciudad y del Ayuntamiento de Córdoba.