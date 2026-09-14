No todos llegamos a los 103 años: Inés Cuadrado recibe un homenaje del Ayuntamiento de Córdoba tras "una historia llena de recuerdos y experiencias"

La delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha rendido homenaje hoy lunes a Inés Cuadrado, una mujer que ha cumplido 103 años de vida, dentro del programa Cordobeses Centenarios.

Inés Cuadrado nació y creció en Córdoba como la menor de ocho hermanos. Durante más de un siglo de vida, ha sido testigo de grandes acontecimientos y profundos cambios sociales. Muchas décadas, vicisitudes de la ciudad y del país, han permitido que tejiese su propia historia personal alrededor de su familia, el trabajo y el cuidado de los suyos.

Honradez, fortaleza, independencia y espíritu familiar

Según destaca el Consistorio en una nota de prensa, el carácter "fuerte e independiente" de esta cordobesa centenaria le permitió ahondar en la vida, en la que siempre tuvo como faceta esencial "la honradez y el ser profundamente familiar". Quienes la conocen destacan su sabiduría, nacida de la "experiencia de muchos años vividos".

Su matrimonio con Juan Andrés, legado clave

Un papel esencial en su dilatada trayectoria vital lo ocupó Juan Andrés, su marido, y cuya relación es "recordada por sus seres queridos con especial emoción". Todos sus familiares consideran que el matrimonio con Juan Andrés ha sido "uno de los grandes legados" de Inés Cuadrado para sus descendientes, "el ejemplo del amor construido desde el cuidado mutuo y el compañerismo".

Momentos duros y muchas despedidas

Obviamente, vivir 103 años también trae consigo momentos amargos, dificultades, estrecheces y un concepto clave: la despedida de muchas personas, que van marchándose antes que uno conforme pasan las décadas. Inés, por ejemplo, ha tenido que decir adiós a sus siete hermanos, así como a algunos sobrinos, amigos y personas muy queridas. Sin embargo, siempre ha conservado "sus ganas de vivir y su particular manera de cuidar de quienes tiene cerca".

Inés Cuadrado (d) recibe la felicitación de la concejala Eva Contador tras cumplir 103 años de vida. / CÓRDOBA

Además, en los últimos años, esta cordobesa de 103 años ha afrontado "algunos problemas de salud", aunque siempre con una actitud alegre y desde la fortaleza de afrontar "este nuevo momento acompañada por los suyos".

"Ha construido una historia llena de recuerdos y personas"

En el homenaje a Inés Cuadrado, la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, ha indicado que "llegar a los 103 años es mucho más que alcanzar una cifra, es haber construido una historia llena de recuerdos, personas y experiencias que merecen ser reconocidas". Por eso, ha recalcado "el valor de compartir estos cumpleaños con las familias, porque detrás de cada centenario hay una historia única y un legado que merece ser escuchado”.

"Representa a toda una generación de cordobeses"

Finalmente, Contador ha añadido que "Inés representa a toda una generación de cordobeses que ha tenido que superar momentos difíciles y que, con su esfuerzo y su manera de entender la vida, ha contribuido a construir la ciudad que hoy conocemos".