Sanidad
El Hospital Reina Sofía promueve una iniciativa de humanización para pacientes de radioterapia
El mural denominado De corazón a corazón, que cuenta con el apoyo de Fresenius Kabi España y se enmarca en el 50 aniversario del complejo sanitario, recoge mensajes de esperanza y apoyo a las personas que reciben tratamiento en Oncología Radioterápica
El Hospital Reina Sofía ha puesto en marcha el mural De corazón a corazón, una iniciativa que invita a pacientes, familiares y profesionales a escribir mensajes de ánimo y cariño para acompañar a las personas que reciben tratamiento en Oncología Radioterápica.
La acción forma parte de las propuestas de humanización impulsadas con motivo del 50 aniversario del complejo sanitario y cuenta con la colaboración de Fresenius Kabi España. El objetivo es que la palabra escrita pueda ayudar a reconfortar y a afrontar momentos especialmente difíciles. Desde su puesta en marcha, a finales del pasado mes de junio, se han recogido ya cerca de 200 mensajes de ánimo, afecto y agradecimiento.
La estructura se ha instalado en el vestíbulo de Oncología Radioterápica, ubicado en el -1 del Hospital Provincial, y en ella se pueden depositar cartas dirigidas a las personas que acuden cada día a este servicio para recibir tratamiento. Además, existe la posibilidad de hacer esta iniciativa extensiva a profesionales, para quienes deseen agradecerles su dedicación.
Pacientes, familiares y profesionales pueden participar escribiendo mensajes en las tarjetas y sobres preparados para la ocasión. Una vez escritos, se dejan en el mural para que esas palabras puedan llegar a otras personas. De ello se ocupa el personal de enfermería. Un mensaje escrito por alguien que ha pasado por una situación similar puede convertirse en un gesto de cercanía y contribuir a hacer más llevaderas las sesiones de radioterapia.
La jefa del servicio de Oncología Radioterápica, Amalia Palacios, ha indicado que durante todo el verano, pacientes y familiares se han acercado al mural para compartir su experiencia, una iniciativa que seguirá en funcionamiento hasta que finalice este año marcado por la conmemoración del primer medio siglo de vida del hospital.
El supervisor de Oncología Radioterápica, Francisco López, señala que “intentamos que la humanización forme parte del día a día en nuestro servicio. Sabemos que las y los pacientes atraviesan momentos complejos y cualquier iniciativa que contribuya a que se sientan acompañados, escuchados y arropados tiene mucho valor. Cuidamos con detalle cómo vive cada paciente su proceso. A veces, solo saber que alguien ha pensado en ti pueden ayudar mucho”.
Finalmente, el mural consiste en una estructura móvil y los profesionales colaboran en la reposición de las tarjetas y sobres y en dar a conocer el proyecto. Junto al mural se ha instalado una pantalla informativa que explica el funcionamiento de ‘De corazón a corazón’ y permite difundir ésta y otras acciones de humanización de servicio.
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