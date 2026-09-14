Familias y entidades vecinales reclaman una cuarta línea de 1º de ESO en el IES Casiana Muñoz

La Asociación Vecinal Aqua Vetus, el AMPA del IES Casiana Muñoz Tuñón y el Consejo de Distrito Poniente Norte han registrado ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una solicitud para abrir una cuarta unidad de 1º de ESO en este instituto de Córdoba.

Las entidades sostienen que la nueva línea permitiría dar respuesta a 15 familias que han solicitado plaza en el centro y que, en muchos casos, lo tienen como instituto más próximo a sus domicilios. La petición cuenta además con el respaldo de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara.

El escrito se ha presentado a las puertas del comienzo de las clases de Secundaria, previsto para este 15 de septiembre, y reclama que en la escolarización se tengan en cuenta criterios de proximidad para evitar desplazamientos y favorecer la conciliación familiar y laboral.

Un barrio en crecimiento

Las entidades argumentan que el IES Casiana Muñoz es un centro de reciente creación situado en una zona que está experimentando un proceso de crecimiento urbanístico y demográfico, con el consiguiente aumento de población en edad escolar.

Por este motivo, reclaman que la planificación de plazas no se limite a las cifras actuales, sino que contemple también las previsiones de crecimiento del barrio.

Aunque existen plazas disponibles en otros institutos de la zona, consideran que esta circunstancia no debería ser el único elemento para resolver las solicitudes. Entre los casos que citan se encuentra el de alumnos derivados al IES López Neyra, cuyos desplazamientos, señalan, se ven dificultados además por las obras y el tráfico existente en el entorno.

Las familias defienden que la petición de una cuarta línea responde a una demanda concreta y no supone un trato de privilegio, ya que permitiría escolarizar a estos estudiantes en el centro que consideran más adecuado por proximidad y zonificación.

Demanda de distintos barrios

La instancia recuerda también que el IES Casiana Muñoz recibe solicitudes de alumnado procedente de diversos colegios de Primaria de Córdoba y no exclusivamente de sus centros adscritos.

Las entidades señalan que el paso de 6º de Primaria a 1º de ESO es uno de los momentos en los que las familias pueden optar por un nuevo centro educativo y consideran que las solicitudes recibidas desde distintos barrios evidencian una demanda sostenida del instituto.

Con estos argumentos, los colectivos firmantes solicitan a la Junta que autorice una unidad adicional de 1º de ESO para este mismo curso.