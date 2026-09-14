Los fallecidos en Córdoba el lunes 14 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 15 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Salud Lara Camacho

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Purificación Ruano Valverde

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores Guzmán Vílchez

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.