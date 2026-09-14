Patrimonio
El Cabildo de Córdoba trabaja en sustituir la luminaria exterior de la Mezquita-Catedral por una de bajo consumo
El proyecto tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental del edificio
El canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, ha anunciado este lunes que la institución tiene en marcha un proyecto para incorporar energía renovable en la instalación eléctrica de la Mezquita. Durante la presentación del informe de medición de la huella de carbono de la Mezquita en el año 2025, el portavoz ha confirmado que "se está trabajando" en renovar las luminarias exteriores del monumento por otras de bajo consumo que reduzcan su impacto en el medio ambiente.
Un "proceso" de renovación de las luces exteriores que se ha puesto en marcha junto al Ayuntamiento de Córdoba y que "va a reducir el impacto (medioambiental) de manera considerable". Así lo ha destacado un Jiménez Güeto que ha hecho hincapié en que, en el interior de la Mezquita, ya se ha renovado "un 80% de la instalación eléctrica", la gran mayoría con luces LED de bajo consumo. Intervención hecha "a medida que se han ido realizando las diferentes obras".
Es "inviable" instalar placas en el Casco Histórico
"Estamos trabajando en mejorar la red eléctrica y sustituirla por una de bajo consumo. Renovaremos la exterior, no sé en qué tiempo, pero esperamos que sea muy pronto", ha añadido el portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, quien ha recordado que "es inviable" instalar placas solares en el Casco Histórico de la ciudad, pero que, "a través de otras dependencias, se está estudiando reducir el impacto" medioambiental del monumento más importante de la provincia.
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