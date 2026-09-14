Aprobadas las ayudas de Vimcorsa para mejoras de accesibilidad y las ITE en edificios: cuantía, fechas y cómo pedirlas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la convocatoria 2026 de ayudas municipales a la rehabilitación, gestionadas por Vimcorsa. Se reserva una cuantía de 100.000 euros para ayudas destinadas específicamente a cuatro bloques de actuaciones: mejora de la accesibilidad, adecuación funcional de viviendas, elaboración de la ITE y obras de emergencia, pero no entra la instalación de ascensores.

Las ayudas que se concedan servirán, entre otras cosas, para construcción de rampas, plataformas elevadoras o sillas salvaescaleras -accesibilidad-; instalación de videoporteros adaptados para personas con problemas auditivos o visuales y sustitución de bañera por plato de ducha -adecuación funcional-; la realización de la inspección técnica de edificio (ITE) y obras de emergencia -quien la reciba debe contar con una Orden de Ejecución de la Oficina de Ruinas y Conservación de la Gerencia Municipal de Urbanismo-.

¿Cuándo se pueden pedir?

El plazo será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Dado que ya se ha aprobado en junta de gobierno local, no debería tardar mucho en salir en el BOP. Las bases, eso sí, están aprobadas desde febrero. En tema de plazos sí hay algo claro: una vez obtenida la declaración responsable o licencia urbanística correspondiente, las obras deben comenzar en 30 días.

Vista panorámica de viviendas en el casco histórico. / Manuel Murillo

¿Cómo se solicitan?

Hay que utilizar el modelo oficial y dirigir la solicitud a la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento. La presentación deberá hacerse preferentemente en el Registro de Entrada de Vimcorsa o en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro. No se admitirán solicitudes enviadas por correo electrónico. Entre la documentación básica figuran DNI/NIE, acreditación de la propiedad o del derecho sobre la vivienda, documentos de ingresos, empadronamiento, cuenta bancaria, fotografías de la zona sobre la que se pretende actuar y un presupuesto de obra desglosado por partidas.

¿Cuánto puede recibir cada beneficiario?

Las bases generales establecen, entre otras cosas, subvenciones ordinarias del 50% del presupuesto protegible en edificios residenciales y del 60% en edificios protegidos o de especial interés. En determinados supuestos excepcionales de muy bajos ingresos pueden alcanzar el 90% -en el caso concreto del cambio a plato de ducha se puede llegar al 100% con máximo de 1.400 euros-. En el caso de las ITE, se pueden cubrir hasta el 75% de los honorarios, con máximos de 350 euros para viviendas unifamiliares no protegidas, 450 euros para las protegidas y, en edificios plurifamiliares, 120 euros por vivienda con un máximo general de 1.200 euros por edificio. En casas-patio y casas de vecinos pueden alcanzar el 90%, con topes de entre 660 y 1.650 euros según el número de viviendas. La forma prevista de pago será un primer abono anticipado del 90% de la subvención, sujeto posteriormente a justificación, y el 10% restante una vez presentada la cuenta justificativa.

¿Quién puede acceder?

Como criterio general, las bases se dirigen a propietarios, usufructuarios, titulares de derechos de uso, determinadas personas arrendatarias y comunidades de propietarios. Las viviendas deben ser, en principio, domicilio habitual y permanente. En edificios plurifamiliares se exige con carácter general que al menos el 50% de las viviendas estén ocupadas habitualmente. También existen límites económicos. Por ejemplo, para las ayudas de ITE los propietarios deben acreditar ingresos inferiores a tres veces el Iprem corregido, y en comunidades al menos el 50% de los propietarios debe cumplir este requisito.