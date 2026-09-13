El marco de Montilla-Moriles recupera la producción perdida con la plaga de mildiu. La vendimia de 2026 ha superado ya los 32 millones de kilos de uva, casi un 70% más que en la campaña de 2025, lo que son buenas cifras para los agricultores. Es la noticia que centra los focos informativos en las últimas horas de la semana. Además, en deportes, analizamos la derrota del Córdoba CF ante el Almería y una derivada: la situación de tensión protagonizada por Carracedo con un sector de la grada, reflejo del malestar general tras el deficiente arranque liguero. Finalmente, en Andalucía, informamos sobre un importante incendio desatado en la provincia de Málaga que ha llevado al confinamiento de la localidad de Benahavís.

Además, destacamos estas otras noticias:

Provincia

Córdoba ciudad

Andalucía

Deportes

Economía

Noticias relacionadas

Internacional