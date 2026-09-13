La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La recuperación de la producción de uva en el marco de Montilla-Moriles tras la plaga del mildiu; la situación del Córdoba CF tras una nueva derrota liguera y el incendio forestal que ha llevado a confinar Benahavís (Málaga) marcan la crónica vespertina
El marco de Montilla-Moriles recupera la producción perdida con la plaga de mildiu. La vendimia de 2026 ha superado ya los 32 millones de kilos de uva, casi un 70% más que en la campaña de 2025, lo que son buenas cifras para los agricultores. Es la noticia que centra los focos informativos en las últimas horas de la semana. Además, en deportes, analizamos la derrota del Córdoba CF ante el Almería y una derivada: la situación de tensión protagonizada por Carracedo con un sector de la grada, reflejo del malestar general tras el deficiente arranque liguero. Finalmente, en Andalucía, informamos sobre un importante incendio desatado en la provincia de Málaga que ha llevado al confinamiento de la localidad de Benahavís.
- Ya hay datos: la vendimia de Montilla-Moriles supera el impacto del mildiu y logra una cosecha fuera de lo habitual
- Del 'plan' a los nervios: Carracedo, el termómetro de un Córdoba CF tensionado tras la derrota ante el Almería
- Dos heridos en un incendio en Málaga que obliga a confinar Benahavís y moviliza a 105 bomberos y 22 medios aéreos
Además, destacamos estas otras noticias:
Provincia
- El PP de Córdoba exhibe su “unidad” local ante el próximo año electoral en un acto con Elías Bendodo
- Un documental recoge la recreación, 75 años después, de 'El Paso antiguo' de Iznájar
- Efectivos aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio declarado en el campo de tiro de El Vacar
Córdoba ciudad
- Sol pleno y sin lluvias en el final del verano: previsión de la Aemet y fecha fijada para un cambio en el tiempo
- Agenagua anuncia un nuevo corte de suministro en Las Jaras hoy domingo para reparar una avería en la red
- Investigar para avanzar: la apuesta de la Diputación de Córdoba por el talento científico del Imibic
Andalucía
- Carmen Castillo: "Con este sistema se pierde el esfuerzo, lo importante para pasar de curso no es saber, se pasa da igual lo que hagas"
Deportes
- El Córdoba CF firma el segundo peor arranque defensivo de toda su historia
- Márquez sale líder del Mundial tras otra exhibición en Misano
- Antonelli, primer ganador en el Madring, con desastre de los españoles
Economía
Internacional
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
- Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
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