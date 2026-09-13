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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La recuperación de la producción de uva en el marco de Montilla-Moriles tras la plaga del mildiu; la situación del Córdoba CF tras una nueva derrota liguera y el incendio forestal que ha llevado a confinar Benahavís (Málaga) marcan la crónica vespertina

Un trabajador en la vendimia de Montilla-Moriles.

Un trabajador en la vendimia de Montilla-Moriles. / José Antonio Aguilar

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El marco de Montilla-Moriles recupera la producción perdida con la plaga de mildiu. La vendimia de 2026 ha superado ya los 32 millones de kilos de uva, casi un 70% más que en la campaña de 2025, lo que son buenas cifras para los agricultores. Es la noticia que centra los focos informativos en las últimas horas de la semana. Además, en deportes, analizamos la derrota del Córdoba CF ante el Almería y una derivada: la situación de tensión protagonizada por Carracedo con un sector de la grada, reflejo del malestar general tras el deficiente arranque liguero. Finalmente, en Andalucía, informamos sobre un importante incendio desatado en la provincia de Málaga que ha llevado al confinamiento de la localidad de Benahavís.

Además, destacamos estas otras noticias:

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