Los cordobeses disfrutan del descanso dominical y nada mejor para comenzar el día de asueto que poder leer nuestra entrevista con Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, quien asegura que no sabe si "volveré a ir en las listas". El máximo responsable de la institución provincial acusa al Gobierno de Sánchez de lastrar el futuro industrial de Córdoba por la falta de agua y energía. Anoche, cientos de cordobeses y turistas disfrutaron de la segunda Noche del Patrimonio, que llenó la ciudad de actividades y espectáculos. Y también con la luna en el cielo jugó su partido el Córdoba CF, que cayó derrotado en El Arcángel ante el Almería (0-2) y sigue en zona de descenso.

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