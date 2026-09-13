La actualidad del domingo 13 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Nuestra entrevista con Salvador Fuentes, presidente de la Diputación; la segunda Noche del Patrimonio y la derrota del Córdoba CF en El Arcángel ante el Almería abren el quiosco digital
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Los cordobeses disfrutan del descanso dominical y nada mejor para comenzar el día de asueto que poder leer nuestra entrevista con Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, quien asegura que no sabe si "volveré a ir en las listas". El máximo responsable de la institución provincial acusa al Gobierno de Sánchez de lastrar el futuro industrial de Córdoba por la falta de agua y energía. Anoche, cientos de cordobeses y turistas disfrutaron de la segunda Noche del Patrimonio, que llenó la ciudad de actividades y espectáculos. Y también con la luna en el cielo jugó su partido el Córdoba CF, que cayó derrotado en El Arcángel ante el Almería (0-2) y sigue en zona de descenso.
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Provincia
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Campo
Cambio climático
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