El PSOE de Córdoba denuncia que Alcolea lleva dos años de espera para ampliar el centro de mayores en el antiguo centro de salud

Más de dos años después de quedar vacío, el antiguo centro de salud de Alcolea continúa cerrado mientras los mayores de la barriada siguen reclamando más espacio para sus actividades. El Grupo Municipal Socialista de Córdoba ha denunciado este domingo la demora en la incorporación del inmueble al Centro de Participación Activa de Alcolea, situado junto al edificio, y ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que desbloqueen su cesión.

La concejala socialista Alicia Moya sostiene que la ampliación responde a una demanda de los propios usuarios, ya que las actuales dependencias del centro de mayores se han quedado pequeñas. La propuesta pasa por aprovechar el antiguo centro de salud de Alcolea, que quedó disponible tras la entrada en funcionamiento del nuevo equipamiento sanitario de la barriada.

Según Moya, el proyecto para ampliar las instalaciones ya está elaborado y el Ayuntamiento habría trasladado al grupo socialista que se encuentra a la espera de que la Junta de Andalucía ceda el inmueble.

“Estamos hablando de un edificio público que lleva más de dos años cerrado mientras los mayores de Alcolea siguen esperando”, ha señalado la edil, quien insiste en que no sería necesario buscar nuevos terrenos ni levantar un inmueble desde cero.

El PSOE alerta del deterioro del antiguo centro de salud

La concejala también ha advertido de las consecuencias de mantener durante un periodo prolongado un edificio público cerrado y sin uso. A juicio del PSOE, el paso del tiempo puede incrementar las futuras necesidades de mantenimiento, puesta a punto o rehabilitación y, con ello, el coste que finalmente tengan que asumir las administraciones.

“Cada mes que pasa es un mes perdido y también un mes en el que ese inmueble permanece cerrado y expuesto a un deterioro que después tendremos que pagar entre todos”, ha afirmado Moya.

El Grupo Municipal Socialista asegura que la situación continúa bloqueada porque el Ayuntamiento está a la espera de la Junta mientras no se culmina la cesión. Moya ha reprochado además que ambas administraciones estén gobernadas por el Partido Popular, circunstancia que, en su opinión, debería facilitar la coordinación necesaria para completar el procedimiento administrativo.

“Han pasado más de dos años desde que el edificio quedó libre y seguimos en el mismo punto”, ha criticado la concejala, que acusa a ambas instituciones de trasladarse mutuamente la responsabilidad por la demora.

Reclaman un calendario para iniciar las obras en Alcolea

El PSOE recuerda que ya en 2024 el Gobierno municipal reconocía, según expone la formación en su comunicado, que el antiguo centro sanitario había quedado disponible y que existía un proyecto para reformar y ampliar el espacio destinado a los mayores.

Por este motivo, los socialistas reclaman ahora a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que concreten los trámites todavía pendientes y establezcan un calendario para hacer efectiva la cesión.

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El objetivo, según plantea el grupo municipal, es que las obras de ampliación del Centro de Participación Activa de Alcolea puedan comenzar cuanto antes y evitar que el deterioro del inmueble eleve posteriormente el coste de su recuperación.