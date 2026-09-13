Especialistas nacionales debaten en Córdoba sobre la prevención y el control de la enfermedad del gusano del corazón

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) acogerá el próximo lunes, día 21 de septiembre, la Jornada científica 'Salud Global frente a la Dirofilariosis: Prevención, Vigilancia e Innovación', un encuentro en el que se abordará esta zoonosis, conocida comúnmente como la enfermedad del gusano del corazón, en expansión e infradiagnosticada y que tiene impacto en la salud humana y animal.

Según recoge la web de la jornada, este encuentro, organizado por el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) --el laboratorio impulsado por la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación de Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico)--, junto con la Unión Profesional Sanitaria de Córdoba (Upsaco), tiene como objetivo abordar de forma integrada la situación actual de la dirofilariosis.

Especialistas en dirofilariosis

Así las cosas, la jornada reunirá a destacados especialistas nacionales que abordarán la dirofilariosis desde una perspectiva multidisciplinar, integrando aspectos relacionados con la epidemiología, la biología del parásito, la ecología de los vectores, el diagnóstico, la prevención, el control y las implicaciones en salud pública.

Un perro es vacunado en una clínica veterinaria. / EL PERIÓDICO

Igualmente, se favorecerá el intercambio de experiencias y el debate científico entre investigadores, clínicos y profesionales de diferentes disciplinas, fortaleciendo las redes de colaboración necesarias para afrontar este desafío sanitario.

La dirofilariosis es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos que afecta principalmente a perros y otros carnívoros, aunque constituye también una zoonosis de creciente interés para la salud pública. En los últimos años, los cambios ambientales, la expansión de los vectores y el incremento del movimiento de animales han favorecido su expansión geográfica, convirtiéndola en un importante reto para la medicina veterinaria y humana.

La vigilancia epidemiológica, el conocimiento de la biología de los vectores, el diagnóstico precoz y la implantación de medidas preventivas constituyen pilares fundamentales para reducir su impacto.

De este modo, la jornada busca convertirse en un punto de encuentro para todos los profesionales implicados en la investigación, vigilancia, diagnóstico, prevención y control de la dirofilariosis, fomentando el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas sinergias que contribuyan a avanzar en el control de esta enfermedad desde una auténtica perspectiva de Una sola salud.