Educación
Las universidades andaluzas estrenan curso reivindicando más financiación y con el compromiso de la Junta de aumentarla
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anuncia que el proyecto de presupuestos para 2027 incluirá un incremento en la financiación universitaria superior al previsto para 2026
Diario Córdoba
El acto de apertura del curso académico de las universidades andaluzas, que ha tenido lugar este viernes en el Hospital Real de Granada, ha tenido como protagonista la financiación de las mismas. Durante el acto, y según explica la Universidad de Córdoba en una nota, se ha puesto de manifiesto "la reivindicación inaplazable del cumplimiento del modelo de financiación vigente". En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el proyecto de presupuestos del año 2027 incluirá un incremento en la financiación universitaria de, al menos, el doble del de 2026.
A juicio de las universidades, esta subida "debe cubrir, como mínimo, todos los aumentos de costes contemplados en la cláusula de salvaguarda, entre los que se encuentra una importante subida salarial de los empleados públicos acordada a nivel estatal".
Asimismo, y según indica la UCO, "con vistas a subsanar el déficit acumulado en 2025 y el déficit proyectado para 2026, se prevé que la comisión técnica entre las universidades y la administración andaluza concluya sus trabajos a inicios del mes de octubre". De esa manera, añade, se sabrá la cantidad que "se adeuda a las universidades públicas en virtud de las normas y los acuerdos firmados".
La UCO explica que, según el calendario previsto, "esta nueva partida consolidable, al corresponderse con gastos de personal, debe llegar a las universidades antes de que finalice el año en el segundo reparto presupuestario comprometido en el Consejo Andaluz de Universidades".
El doble de lo previsto en 2026
En su intervención, y según explica la Junta en una nota, Moreno ha indicado que las cuentas de 2027 consolidarán un incremento muy importante con destino al modelo de financiación de las universidades. De esa forma, se dará cobertura al incremento de todas las retribuciones, que alcanza el 5,5% y se incluirán otras magnitudes que reforzarán la sostenibilidad financiera y presupuestaria de las universidades públicas.
Durante su intervención, ha subrayado el esfuerzo del Gobierno andaluz en la financiación de las universidades andaluzas situada por encima del 1% del PIB andaluz. Este año, esa cifra asciende de forma inicial a unos 1.826 millones de euros, un 33% más que en 2018.
Moreno ha garantizado que el Gobierno andaluz mantendrá en esta nueva legislatura un apoyo "firme y decidido" a la educación superior pública.
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