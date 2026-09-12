La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los carruajes de tradición; los 70 años transcurridos desde que comenzó a gestarse el aeropuerto y el Córdoba CF-Almería que se juega en El Arcángel marcan la crónica vespertina
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los carruajes de tradición han recorrido Córdoba hoy sábado en una imagen siempre poderosa y llamativa, con un total de 25 coches por algunos de los lugares más importantes de la ciudad. Es una escena que se va convirtiendo en habitual, en el undécimo Concurso de Atalaje de Tradición, que es una de las tres noticias destacadas del día. Sin salirnos de lo más local, analizamos los 70 años transcurridos desde que comenzó a gestarse el aeropuerto de Córdoba hasta la actualidad, en la que la instalación cobra un nuevo impulso. Y, finalmente, del pasado a la más rabiosa actualidad con el partido que enfrenta al Córdoba CF con el Almería, desde las 21.00 horas, en El Arcángel.
- El enganche convierte Córdoba en un museo al aire libre: «Es un arte impresionante»
- Cuando Córdoba echó a volar: 70 años desde que el aeropuerto se empezó a gestar
- Córdoba CF-Almería, en directo | Los blanquiverdes buscan un triunfo para cambiar el paso
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Sira Rego exige a Juanma Moreno que Andalucía acoja a menores migrantes de Ceuta: «Pedimos responsabilidad»
- Comercio Córdoba reconoce la tradición, la innovación y el futuro del sector: estos son todos los negocios y profesionales premiados
- El Nazareno de Córdoba podría regresar a la Madrugá en 2027
- Los bomberos de Córdoba intervienen en dos fuegos que dejan calcinados cuatro vehículos en Las Palmeras
- El Partido Verde elige a Ramón Fernández candidato a las elecciones municipales
Provincia
- El acusado de matar a tiros al dueño de un bar en Almedinilla cumple un año en prisión
- El pueblo de Córdoba cuyo nombre significa "el bello castillo" en honor a una de las fortalezas más impresionantes
- Uno de los robos más antiguos de la historia ocurrió en un pueblo de Córdoba y los arqueólogos saben cómo fue
Deportes
España
Internacional
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda