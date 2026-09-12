Los carruajes de tradición han recorrido Córdoba hoy sábado en una imagen siempre poderosa y llamativa, con un total de 25 coches por algunos de los lugares más importantes de la ciudad. Es una escena que se va convirtiendo en habitual, en el undécimo Concurso de Atalaje de Tradición, que es una de las tres noticias destacadas del día. Sin salirnos de lo más local, analizamos los 70 años transcurridos desde que comenzó a gestarse el aeropuerto de Córdoba hasta la actualidad, en la que la instalación cobra un nuevo impulso. Y, finalmente, del pasado a la más rabiosa actualidad con el partido que enfrenta al Córdoba CF con el Almería, desde las 21.00 horas, en El Arcángel.

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