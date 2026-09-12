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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los carruajes de tradición; los 70 años transcurridos desde que comenzó a gestarse el aeropuerto y el Córdoba CF-Almería que se juega en El Arcángel marcan la crónica vespertina

Los carruajes de tradición recorren Córdoba, hoy sábado.

Los carruajes de tradición recorren Córdoba, hoy sábado. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Los carruajes de tradición han recorrido Córdoba hoy sábado en una imagen siempre poderosa y llamativa, con un total de 25 coches por algunos de los lugares más importantes de la ciudad. Es una escena que se va convirtiendo en habitual, en el undécimo Concurso de Atalaje de Tradición, que es una de las tres noticias destacadas del día. Sin salirnos de lo más local, analizamos los 70 años transcurridos desde que comenzó a gestarse el aeropuerto de Córdoba hasta la actualidad, en la que la instalación cobra un nuevo impulso. Y, finalmente, del pasado a la más rabiosa actualidad con el partido que enfrenta al Córdoba CF con el Almería, desde las 21.00 horas, en El Arcángel.

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