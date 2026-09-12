La Guardia Civil de Córdoba ha recibido en apenas ocho meses casi tantas armas como en todo 2025, un dato que pone el foco en la evolución de las entregas y retirada de armamento. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado, en el que además te contamos todos los detalles previos al partido del Córdoba CF, que afronta el derbi ante el Almería con el reto de encender de nuevo la maquinaria y recuperar sensaciones. Por otro lado, anoche arrancaron las Noches del Patrimonio, una cita que vuelve a llenar de actividad y propuestas culturales los espacios históricos de Córdoba.

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