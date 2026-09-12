El Partido Verde elige a Ramón Fernández candidato a las elecciones municipales y ratifica su intención de ir dentro de Hacemos Córdoba

El Partido Verde (Verdes Equo) ha elegido a sus candidatos para las elecciones municipales del 2027 y ratifica su intención de formar parte de una coalición política más amplia de izquierdas como la formada hace cuatro años bajo el paraguas de Hacemos Córdoba. El objetivo de la formación ecologista es ofrecer "una alternativa de cambio y progreso para la ciudad de Córdoba", que consideran "estancada en las políticas caducas de PP-Vox".

Esta es la tercera formación que integra Hacemos Córdoba que ha iniciado el proceso para la elección de candidatos, después de que en Podemos diese un paso al frente Iván Fernández, actual concejal de la coalición, y que hiciera lo propio en Izquierda Unida José Carlos Ruiz. En sendas formaciones deben culminarse, no obstante, esos procesos de elección de candidatos.

La lista del Partido Verde, sin embargo, ya está ratificada y queda integrada por Ramón Fernández, Valle López-Tello, Sonia Pintor, Ana Pérula y Francisco Alcaide.

Juan Hidalgo e Irene Ruiz, concejales de Hacemos Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Apoyo a Hacemos Córdoba

Verdes Equo valora positivamente el trabajo realizado por los cuatro concejales del grupo municipal de Hacemos Córdoba durante este mandato, así como el funcionamiento de la coalición, constituida por seis partidos políticos: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo.

Además, destaca "la constante cooperación, fluida, cordial y productiva" que ha caracterizado la relación de estos partidos en el seno de Hacemos Córdoba, "desmintiendo así los tópicos sobre las formaciones de izquierda".

Objetivos del Partido Verde

En una nota de prensa, el Partido Verde lamenta "la mala gestión" del alcalde, José María Bellido, y "su creciente cercanía a Vox", frente a los cuales apuestan por un modelo de ciudad "más humana, habitable y justa".

"Para el Partido Verde es el momento de reforzar, mantener y ampliar esta trayectoria exitosa, consolidando la coalición y abriéndola a otras formaciones, y personas a título particular, que puedan compartir una visión y objetivos comunes para Córdoba", asegura en su comunicado Ramón Fernández.

"Frente a la financiación descarada de intereses privados con fondos públicos, frente a la gestión descuidada y desganada, frente a la pasividad y la complacencia con los discursos de odio, queremos desarrollar un modelo de ciudad para todas las personas, con las más vulnerables en el centro", añade. Asimismo, denuncian "la inacción del Ayuntamiento ante el gran reto que tiene la ciudad: seguir siendo habitable ante las olas de calor y el cambio climático", y se comprometen a recuperar y revitalizar la participación ciudadana "para hacer de Córdoba una ciudad que aproveche todas sus potencialidades de talento, empleo y economía local, una ciudad abierta e inclusiva, más convivencial y sostenible".

Quién es quién en la candidatura del Partido Verde

Ramón Fernández es licenciado en Historia, arqueólogo y guía de turismo. Tras muchos años trabajando en el Conjunto de Medina Azahara, ahora trabaja en un museo privado. Ha ostentado distintos cargos en el Partido Verde a nivel local y autonómico y es miembro del consejo de administración de Aucorsa en representación de Hacemos Córdoba.

Valle López-Tello es traductora, ha sido cooperante en varios países de África y los Balcanes y desarrolla su activismo en diferentes organizaciones y colectivos sociales. Desde hace más de 20 años está comprometida con la ecología política y la educación ambiental, siendo presidenta de la Asociación Ecologista La Parrilla. También dedica su tiempo a la permacultura y a la agricultura regenerativa.

Sonia Pintor es diplomada en Turismo y graduada en Trabajo Social, guía oficial de turismo y colaboradora con entidades y empresas turísticas y culturales. En la actualidad, trabaja en el sector social y está vinculada con la defensa del derecho a la vivienda, colectivos vulnerables, personas en riesgo de exclusión y situaciones de exclusión residencial severa.

Ana Pérula es técnica superior sanitaria en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba. Se incorpora en esta candidatura como independiente, aportando su experiencia en distintas organizaciones y colectivos sociales, feministas y ecologistas. Actualmente forma parte de la junta directiva de la Asociación Vecinal Aqua Vetus de Poniente, del consejo de distrito Poniente Norte y del grupo de Igualdad de este distrito, así como de la asociación Enarbolando.

Francisco Alcaide, militante de Verdes Equo desde su fundación en el año 2011, es informático y trabaja como técnico de la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) de la Diputación de Córdoba.