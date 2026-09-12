El Nazareno de Córdoba podría regresar a la Madrugá en 2027

La hermandad del Nazareno de Córdoba podría regresar a la Madrugá en la Semana Santa de 2027. La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha planteado a la corporación del Jueves Santo un nuevo horario que permitiría recuperar una jornada con la que el Nazareno mantiene una importante vinculación histórica.

La propuesta contempla que el Nazareno entre en la Carrera Oficial a las 00.00 horas del Viernes Santo. Para ello, la cruz de guía podría salir del templo entre las 22.00 y las 22.30 horas del Jueves Santo, mientras que la entrada de la cofradía estaría prevista aproximadamente entre las 02.30 y las 03.00 horas.

Pendiente de una asamblea el 27 de septiembre

No obstante, el regreso todavía no es definitivo. La hermandad celebrará una asamblea general extraordinaria el próximo domingo, 27 de septiembre, en la que sus hermanos deberán votar si aceptan la propuesta.

El cambio supondría recuperar una tradición histórica. El Nazareno ha estado vinculado a la madrugada del Viernes Santo desde hace siglos y volvió a ocupar este horario en 1987, permaneciendo en la Madrugá hasta 2001, cuando pasó a realizar su estación de penitencia el Jueves Santo.

Su regreso modificaría también el actual reparto de horarios del Jueves Santo y reforzaría una Madrugá cordobesa que actualmente tiene como principal protagonista a la hermandad de la Buena Muerte. Desde la Agrupación se considera, además, que la vuelta del Nazareno podría abrir la puerta a que otras corporaciones se incorporasen en el futuro a esta franja de la Semana Santa.

La decisión del 27 de septiembre será, por tanto, clave. Si los hermanos dan el visto bueno, Córdoba podría recuperar en 2027 una imagen histórica: el Nazareno recorriendo sus calles en la madrugada del Viernes Santo.

Vuelta al culto de la Nazarena

Por otra parte, la titular mariana de la hermandad, María Santísima Nazarena, ha sido repuesta al culto este sábado 12 de septiembre, después de finalizar los trabajos de conservación y restauración realizados en el taller de la restauradora Ana Infante de la Torre. La imagen fue presentada a los fieles en una solemne veneración extraordinaria en la Iglesia-Hospital de Jesús Nazareno.

Cabe recordar que la intervención fue aprobada por los hermanos en junio de 2025, después de que la restauradora presentara el informe técnico sobre el estado de conservación de la talla y el proyecto de actuación. Los trabajos han tenido como objetivo garantizar la conservación de la imagen y recuperar sus valores artísticos.