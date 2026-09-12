Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 12 de septiembre de 2026

Música

Miguel Poveda en concierto

Miguel Poveda celebra los más de 15 años de Coplas del querer anunciando una gira de 15 conciertos únicos y exclusivos en los que reivindicará el valor de la copla incorporando nuevas versiones. Esta celebración en directo coincidirá además con la reedición del álbum a cargo de Universal Music, que llegará en diferentes formatos y con material inédito. Localidades de 40 a 60€.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, 1. 21.30 horas.

Música

Actuación de Ara Malikian

En este espectáculo, el artista de origen libanés y ascendencia armenia propone un viaje musical profundamente personal, donde explora la superación de no encajar en un solo lugar para celebrar su identidad multicultural. A través de su inconfundible energía y maestría, Malikian demuestra cómo el arte y la música son el verdadero hogar universal, consolidándose como un evento imprescindible en la agenda cultural del año.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas. Gran Vía Parque, s/n. 22.00 horas.

Las noches del Patrimonio

Espectáculo de baile ‘Amor Amado Amé’, de Manuel liñán

Se trata de una creación de flamenco contemporáneo a través de la emoción y la carne a cargo de Manuel Liñán (dirección y baile) y Francisco Vinuesa (composición y guitarra). Habrá dos pases, a las 22.00 y las 23.00, ambos con entrada libre hasta cubrir aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Orive. Plaza Orive, 2. 22.00 y 23.00 horas.

Las noches del Patrimonio

Concierto de Sephardica

El grupo Sephardica presenta su repertorio titulado Romancero andalusí, un viaje musical a través de canciones tradicionales, romances y melodías de la Córdoba andalusí y la tradición sefardí. Entrada libre hasta completar aforo.