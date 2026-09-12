Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 12 de septiembre de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
Miguel Poveda en concierto
Miguel Poveda celebra los más de 15 años de Coplas del querer anunciando una gira de 15 conciertos únicos y exclusivos en los que reivindicará el valor de la copla incorporando nuevas versiones. Esta celebración en directo coincidirá además con la reedición del álbum a cargo de Universal Music, que llegará en diferentes formatos y con material inédito. Localidades de 40 a 60€.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, 1.
21.30 horas.
Música
Actuación de Ara Malikian
En este espectáculo, el artista de origen libanés y ascendencia armenia propone un viaje musical profundamente personal, donde explora la superación de no encajar en un solo lugar para celebrar su identidad multicultural. A través de su inconfundible energía y maestría, Malikian demuestra cómo el arte y la música son el verdadero hogar universal, consolidándose como un evento imprescindible en la agenda cultural del año.
CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.
Gran Vía Parque, s/n.
22.00 horas.
Las noches del Patrimonio
Espectáculo de baile ‘Amor Amado Amé’, de Manuel liñán
Se trata de una creación de flamenco contemporáneo a través de la emoción y la carne a cargo de Manuel Liñán (dirección y baile) y Francisco Vinuesa (composición y guitarra). Habrá dos pases, a las 22.00 y las 23.00, ambos con entrada libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
22.00 y 23.00 horas.
Las noches del Patrimonio
Concierto de Sephardica
El grupo Sephardica presenta su repertorio titulado Romancero andalusí, un viaje musical a través de canciones tradicionales, romances y melodías de la Córdoba andalusí y la tradición sefardí. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
22.00 horas.
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente