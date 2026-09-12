Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 12 de septiembre
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda