Los cuatro hitos de la historia reciente del aeropuerto de Córdoba: de la ampliación de la pista a los vuelos regulares

El aeropuerto de Córdoba cumple 70 años con una historia de altibajos. En la actualidad, dos aerolíneas, Vueling y Binter, operan en el aeródromo cordobés, y el año pasado llegaron a ser tres con Air Nostrum. Más allá de abarcar esas siete décadas de vida, la historia más actual se remontaría a 2013, con la ampliación de la pista.

2007-2013: ampliación de la pista

El 25 de julio de 2013 entró en servicio la pista ampliada del aeropuerto de Córdoba, que pasó de de 1.380 a 2.050 metros. La obra, eso sí, tardó unos cuantos años en ser una realidad. Aena inició la licitación en 2007 por 33,6 millones de euros, aunque finalmente el coste se quedó en algo más de 31 millones. Antes de las obras y de que la pista ganara espacio se produjo el precedente de los vuelos regulares actuales: Flysur empezó a operar en diciembre de 2008 con Barcelona, Vigo y Bilbao. La aventura duró apenas mes y medio.

Avión de Flysur en el aeropuerto de Córdoba. / OLGA LABRADOR / EFE

La clave de la ampliación de la pista es que permitía operar a aviones mucho más grandes. Sin embargo, no podía entrar en funcionamiento porque una línea eléctrica de alta tensión situada en el entorno obligaba a mantener desplazado provisionalmente el umbral de la cabecera 21 y a establecer procedimientos diferentes según se aterrizara o despegara.

2013-2018: sistema AFIS y pista operativa

Pasaron cinco años desde que la pista se amplió hasta que podía usarse para la operatividad de los aviones más grandes. No sería hasta 2018 que terminó el soterramiento de la línea eléctrica y se desplazó el umbral anteriormente citado. En 2018 llegó otro hito, y es que entró en funcionamiento el sistema AFIS -el servicio de información de vuelo de aeródromo desde la torre-. Por lo tanto, la pista se amplió en 2013, pero no estuvo operativa hasta 2018.

El aeropuerto de Córdoba en 2011, cuando se estaba ampliando la pista. / JUAN MANUEL VACAS

2018-2023: mejoras en la terminal y llega el vuelo chárter

El hecho de que la pista ya estuviera operativa no significó que las aerolíneas se interesaran por operar en Córdoba. Es más, no lo hicieron. Eso sí, Aena siguió haciendo mejoras del aeropuerto, especialmente en la terminal de pasajeros (mostradores, sala de embarque, recogida de equipajes...).

En 2023 entraron en vigor los procedimientos de aproximación instrumental. Hasta entonces, Córdoba operaba esencialmente bajo reglas de vuelo visual. Con la aproximación instrumental, los aviones podían programar operaciones con mucha mayor regularidad incluso con condiciones meteorológicas adversas.

Control de seguridad del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

El primer resultado visible llegó el 6 de diciembre de 2023: un Airbus A320 de Czech Airlines despegó hacia Praga con 179 pasajeros. Fue un vuelo chárter, no una línea regular, pero constituyó el primer vuelo comercial de pasajeros en 16 años.

2024-2025: llegan los vuelos regulares

Y por fin en 2024 llegan los vuelos regulares y en 2025 se consolidan. El 4 de julio de 2024 Air Nostrum recuperó los vuelos regulares entre Córdoba y Palma de Mallorca, 16 años después de Flysur. Hubo dos frecuencias semanales durante julio y agosto. Después se sumó una conexión semanal con Gran Canaria, entre el 23 de julio y el 27 de agosto. En total, Air Nostrum programó aquel verano 48 vuelos y 4.800 plazas entre ambas rutas.

Pasajeros procedentes de Palma, recién aterrizados en el aeropuerto de Córdoba, en julio de 2024. / A. J. GONZÁLEZ

El cambio de dimensión llegó en 2025. El 1 de abril de ese año, Binter inauguró la conexión regular entre Córdoba y Gran Canaria. La diferencia respecto a Air Nostrum era fundamental: ya no se planteaba únicamente como una operación de algunas semanas de verano, sino como una ruta estable.

Air Nostrum volvió además en verano con Palma de Mallorca, entre el 3 de julio y el 28 de agosto, con hasta dos frecuencias semanales. Y el tercer salto llegó el 18 de septiembre de 2025, cuando Vueling comenzó a volar entre Córdoba y Barcelona. La ruta era especialmente relevante porque El Prat funciona como aeropuerto de conexión hacia numerosos destinos nacionales e internacionales.