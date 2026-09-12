Comercio Córdoba reconoce la tradición, la innovación y el futuro del sector: estos son todos los negocios y profesionales premiados

La Federación Provincial del Comercio de Córdoba ha dado a conocer los establecimientos, comerciantes, profesionales y entidades que recibirán los Reconocimientos al Comercio de Córdoba 2026, cuya segunda edición se celebrará el próximo 26 de septiembre en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

La gala pretende poner nombre y rostro al esfuerzo diario del comercio de cercanía de Córdoba, con reconocimientos a la trayectoria empresarial, la innovación, la sostenibilidad, la artesanía, el emprendimiento, el relevo generacional o la actividad comercial en el medio rural. Como novedad, este año se incorpora además la categoría de Comercio y Turismo.

Los galardones abarcan tanto de la capital como los cuatro centros comerciales abiertos de la ciudad —Centro Córdoba, Ciudad Jardín, Santa Rosa y Valdeolleros y Viñuela— y distintos municipios de la provincia.

Una gala para reconocer a quienes levantan la persiana cada día

El presidente de Comercio Córdoba, Rafa Bados, ha subrayado el carácter humano de unos premios que quieren visibilizar el trabajo que existe detrás de cada establecimiento. “Detrás de estos reconocimientos hay historias que representan a miles de comerciantes, autónomos y trabajadores que cada día levantan la persiana en nuestra tierra. Queremos que esta gala sea su gran noche y que Córdoba conozca a las personas que hay detrás de sus comercios”, ha señalado Bados.

Miguel Peris habla con un cliente en su tienda. / Manuel Murillo

El presidente de la federación también ha destacado la variedad de los premiados, entre los que figuran negocios con décadas de trayectoria, empresas familiares, jóvenes emprendedores, mercados municipales, proyectos innovadores, artesanos y comercios del ámbito rural. “Esa diversidad demuestra que el comercio cordobés tiene raíces, pero también tiene futuro”, ha afirmado.

Premiados de los Reconocimientos al Comercio de Córdoba 2026

La relación anunciada por Comercio Córdoba incluye las siguientes distinciones:

Córdoba capital

Comercio del Año: Miguel Peris / Paqui Díaz. Más de 40 años de moda en Córdoba, con una firma nacida en 1982 que ha sabido crecer y adaptarse sin perder el trato cercano.

Más de 40 años de moda en Córdoba, con una firma nacida en 1982 que ha sabido crecer y adaptarse sin perder el trato cercano. Comercio Innovador: Pescaderías Pablo. De un pequeño establecimiento en Carlos III ha pasado a contar con cuatro puntos de venta, combinando tradición, restauración y nuevos productos elaborados.

De un pequeño establecimiento en Carlos III ha pasado a contar con cuatro puntos de venta, combinando tradición, restauración y nuevos productos elaborados. Comercio Sostenible: Moda re-Cáritas. Un proyecto que convierte la ropa usada en una herramienta de economía circular, inserción laboral y segundas oportunidades.

Un proyecto que convierte la ropa usada en una herramienta de economía circular, inserción laboral y segundas oportunidades. Comercio Tradicional: Sombrerería Rusi. Abierta desde 1902, es uno de los comercios históricos de Córdoba y mantiene viva la fabricación artesanal de sombreros.

Abierta desde 1902, es uno de los comercios históricos de Córdoba y mantiene viva la fabricación artesanal de sombreros. Trayectoria Empresarial: Autoescuela El Realejo. Nació en 1982 con un solo centro y tres trabajadores y hoy cuenta con una amplia red de centros y formación especializada.

Nació en 1982 con un solo centro y tres trabajadores y hoy cuenta con una amplia red de centros y formación especializada. Entidad colaboradora: Universidad de Córdoba. Su colaboración con el comercio se ha reforzado con una cátedra específica sobre transformación digital, innovación y competitividad.

Su colaboración con el comercio se ha reforzado con una cátedra específica sobre transformación digital, innovación y competitividad. Mujer comerciante: Eva María Ramos Castillo, de El Lapicero. Vinculada al negocio desde 1997, tomó el relevo de una papelería de barrio que ya atiende a una tercera generación de clientes.

Vinculada al negocio desde 1997, tomó el relevo de una papelería de barrio que ya atiende a una tercera generación de clientes. Joven comerciante: María del Mar Ortiz Moreno, de Aromas de Arabia. Una joven emprendedora que ha construido en Viñuela un comercio con identidad propia y una apuesta clara por la cercanía.

Una joven emprendedora que ha construido en Viñuela un comercio con identidad propia y una apuesta clara por la cercanía. Mercados municipales: Charcutería Mariano y Loli. Una historia familiar levantada detrás del mostrador y ligada durante décadas al oficio, la confianza y el trato diario con sus clientes.

Una historia familiar levantada detrás del mostrador y ligada durante décadas al oficio, la confianza y el trato diario con sus clientes. Trabajadora: Vanesa Cabrera Caballero, de Tiendas Jaque. Lleva 25 años vinculada al mismo establecimiento de la avenida de Almogávares, del que actualmente es responsable.

Lleva 25 años vinculada al mismo establecimiento de la avenida de Almogávares, del que actualmente es responsable. Producto local y artesanía: Cueros Ghadamés. Fundada en 2001, mantiene viva la tradición cordobesa del trabajo artístico de la piel combinándola con diseño y nuevas aplicaciones.

Fundada en 2001, mantiene viva la tradición cordobesa del trabajo artístico de la piel combinándola con diseño y nuevas aplicaciones. Comercio y Turismo: Hosteam. Empresa cordobesa dedicada a los alojamientos turísticos que busca conectar la experiencia del visitante con los comercios, barrios y negocios locales.

Centro comercial abierto de Santa Rosa. / A. J. González

Centros comerciales abiertos

Centro Córdoba – Ana Chez. Abrió su boutique en 2017 y ha hecho de la moda femenina y el asesoramiento personalizado sus principales señas de identidad.

Abrió su boutique en 2017 y ha hecho de la moda femenina y el asesoramiento personalizado sus principales señas de identidad. Centro Córdoba – Calzados Toril. Un negocio familiar nacido en 1955 que alcanza ya su tercera generación y sigue formando parte de la historia comercial del centro.

Un negocio familiar nacido en 1955 que alcanza ya su tercera generación y sigue formando parte de la historia comercial del centro. Ciudad Jardín – Colchonerías Damasco. Más de cuatro décadas especializadas en descanso, con el asesoramiento y la atención personalizada como base del negocio.

Más de cuatro décadas especializadas en descanso, con el asesoramiento y la atención personalizada como base del negocio. Ciudad Jardín – Rodmat. Fernando y Toñi comenzaron este proyecto de muebles y decoración en 1980 y sus hijos continúan hoy con el relevo familiar.

Fernando y Toñi comenzaron este proyecto de muebles y decoración en 1980 y sus hijos continúan hoy con el relevo familiar. Santa Rosa y Valdeolleros – Helados Porras. Fundada en 1970, esta heladería familiar conserva su obrador propio y tiene en el helado de turrón uno de sus grandes clásicos.

Fundada en 1970, esta heladería familiar conserva su obrador propio y tiene en el helado de turrón uno de sus grandes clásicos. Santa Rosa y Valdeolleros – Olandia Wetrok. Sus fundadores regresaron de Holanda para emprender en Córdoba y hoy el negocio de limpieza profesional avanza ya hacia su tercera generación.

Sus fundadores regresaron de Holanda para emprender en Córdoba y hoy el negocio de limpieza profesional avanza ya hacia su tercera generación. Viñuela – Glu Glu Bebé. Especializada en puericultura, ha sabido combinar la tienda física con comercio electrónico, redes sociales y venta digital.

Especializada en puericultura, ha sabido combinar la tienda física con comercio electrónico, redes sociales y venta digital. Viñuela – La Verdad Confecciones. Manuel Rubio representa la tercera generación de este comercio familiar de moda, que también ha dado el salto a la venta online.

Provincia de Córdoba

Comercio del Año: RST del Sur, de Palma del Río. Nació en 2011 con dos trabajadores y ha crecido hasta convertirse en un establecimiento especializado en herramientas y maquinaria.

Nació en 2011 con dos trabajadores y ha crecido hasta convertirse en un establecimiento especializado en herramientas y maquinaria. Comercio Innovador: Redes y Componentes Informáticos, de Puente Genil. Más de 25 años desarrollando soluciones tecnológicas propias y llevando desde Puente Genil sus productos a empresas dentro y fuera de España.

Más de 25 años desarrollando soluciones tecnológicas propias y llevando desde Puente Genil sus productos a empresas dentro y fuera de España. Comercio Sostenible: Deportes Gómez Hidalgo, de Fuente Palmera. Desde 1998 combina comercio deportivo con autoconsumo solar, materiales reciclados y una fuerte vinculación con clubes y asociaciones locales.

Desde 1998 combina comercio deportivo con autoconsumo solar, materiales reciclados y una fuerte vinculación con clubes y asociaciones locales. Comercio Tradicional: Librería La Concepción, de Villanueva de Córdoba. Fundada en 1930, fue la primera librería del municipio y continúa abierta bajo la tercera generación familiar.

Fundada en 1930, fue la primera librería del municipio y continúa abierta bajo la tercera generación familiar. Trayectoria Empresarial: Francisco Calero y Juana Castro, de Todo Sol Montoro. En 1990 comenzaron desde cero un negocio de toldos y persianas que ha superado los 35 años de actividad.

En 1990 comenzaron desde cero un negocio de toldos y persianas que ha superado los 35 años de actividad. Entidad colaboradora: Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villafranca. Desde 2012 trabaja para unir al tejido empresarial y dinamizar el comercio del municipio mediante campañas, formación y actividades.

Desde 2012 trabaja para unir al tejido empresarial y dinamizar el comercio del municipio mediante campañas, formación y actividades. Mujer comerciante: María Isabel Salido, de El Barato, en Montilla. Creció entre mostradores y tomó el relevo del negocio familiar, convertido también en un pequeño lugar de encuentro para sus clientas.

Creció entre mostradores y tomó el relevo del negocio familiar, convertido también en un pequeño lugar de encuentro para sus clientas. Joven comerciante: Irene Romero Contreras, de Joyería Loan, en Peñarroya. Representa el relevo de una joyería con más de 35 años de historia que ha combinado tradición y venta online.

Representa el relevo de una joyería con más de 35 años de historia que ha combinado tradición y venta online. Comercio Artesano: Tu árbol, tu vida, de Priego de Córdoba. Cristina Navarro convirtió en 2018 una afición en un negocio de piezas personalizadas y artesanales que vende también a través de internet.

Cristina Navarro convirtió en 2018 una afición en un negocio de piezas personalizadas y artesanales que vende también a través de internet. Comercio Rural: Quesería Artesanal Los Peña, de Baena. Más de cuatro generaciones elaborando quesos con leche de su propia ganadería, formada por más de 1.600 cabras malagueñas.

Más de cuatro generaciones elaborando quesos con leche de su propia ganadería, formada por más de 1.600 cabras malagueñas. Trabajadora: María Sierra Muñoz, de Joyería Briones, en Cabra. El reconocimiento pone en valor sus 22 años de dedicación al comercio y de trabajo cotidiano en el establecimiento.

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Tradición y nuevas generaciones en el comercio de Córdoba

La federación considera que el encuentro servirá también para reivindicar el papel del comercio de proximidad en la economía y en la vida cotidiana de Córdoba y su provincia. “Reconocer a nuestros comerciantes es también laurear una parte de la historia, del presente y del futuro de Córdoba”, ha concluido Rafa Bados.