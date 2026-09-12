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Los bomberos de Córdoba intervienen en dos fuegos que dejan calcinados cuatro vehículos en Las Palmeras

Tres coches arden a primera hora de la madrugada y dos horas después se produce un nuevo incendio en otro vehículo

Un vehículo incendiado en Córdoba, en una imagen de archivo.

Un vehículo incendiado en Córdoba, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Los bomberos de Córdoba han actuado esta madrugada en dos incendios que han dejado cuatro coches calcinados en distintas zonas del barrio de Las Palmeras de Córdoba. Al menos uno de ellos, según han informado fuentes oficiales a este periódico, podría haber sido intencionado.

Los bomberos fueron activados, en primer lugar, en torno a las 00.45 horas, para apagar un incendio de un vehículo en la calle Sierra Morena. Dicho fuego se propagó y ha dejado completamente calcinados otros dos vehículos más, aparte del coche incendiado. Según fuentes de la Policía Nacional, trabajan con la hipótesis de que este siniestro pudiera haber sido intencionado.

Por otra parte, horas más tarde, en torno a las 3.40 horas, los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) recibieron un nuevo aviso, también en Las Palmeras. En este caso tuvieron que apagar el incendio de otro vehículo en la plaza del barrio.

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Las llamas solo han dejado daños materiales en los vehículos y no hay ninguna persona herida por el siniestro.

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