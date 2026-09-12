El Ayuntamiento de Córdoba corta el tráfico en el eje San Lorenzo-Realejo este domingo para la instalación de una grúa

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba cortará este domingo 13 de septiembre el tráfico en el eje San Lorenzo-Realejo por obras. En concreto, se espera que la movilidad quede interrumpida desde las 7.00 horas hasta las 18.00 horas. El corte de tráfico se ordena para permitir la instalación de una grúa de obra para la construcción de un hotel en la Casa de los Guzmanes.

El corte imposibilitará la circulación por la calle Santa María de Gracia en dirección a la calle San Pablo y el centro o Santa Marina. Por ello, el Ayuntamiento ha establecido como alternativa de acceso a San Pablo un itinerario por las calles Isaac Peral, Arroyo San Andrés y Hermanos López Diéguez. Para ello, se ordenará la modificación del sentido de circulación de esas vías.

Información sobre el corte de tráfico en el Realejo. / CÓRDOBA

Afectación a Aucorsa

El corte de tráfico en el Realejo afectará también al servicio de Aucorsa que circula por la zona. En concreto, se verán afectadas las líneas 1 y C2, que se desviarán de la siguiente manera.

La línea 1: se desviará desde la calle Sagunto por Ollerías, plaza de Colón, Alfaros a Alfonso XIII, donde retomará su recorrido habitual.

La línea C2: se desviará desde Padres de Gracia por Ronda del Marrubial, Ollerías a Terminal de Colón, donde retomará su recorrido habitual.