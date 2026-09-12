Qué hacer si aparece un arma heredada en casa

Encontrar un arma antigua en una vivienda después de, por ejemplo, fallecimiento de un familiar es «más habitual de lo que pudiera parecer», según reconoce la Guardia Civil. En algunos casos pertenecieron a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se encuentran perfectamente documentadas. En otros, sin embargo, aparecen armas antiguas en situación irregular cuya existencia era desconocida incluso por los propios herederos.

La normativa obliga a los herederos a depositarlas en una Intervención de Armas y Explosivos tan pronto como tengan conocimiento de esa obligación y, en todo caso, dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento del titular. A partir de ese momento disponen de un año para darles el destino legal que corresponda. Si transcurre ese plazo sin que se regularice su situación, se procede a su destrucción.

Un agente fotografía un arma del depósito de la Guardia Civil. / A.J. GONZÁLEZ

La Guardia Civil también contempla la entrega voluntaria cuando el propietario de un arma quiere desprenderse de ella. En ese caso puede depositarla en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos para su destrucción. Por otro lado, si una persona encuentra un arma en casa y desconoce si está documentada o en situación legal, la indicación del cuerpo es clara: debe entregarla en la Intervención de Armas y Explosivos más cercana.