Semana de la movilidad
Los viajes con la tarjeta metropolitana serán gratis en Córdoba durante el Día sin Coche
La Junta eliminará además temporalmente la fianza para obtener la tarjeta y cifra en 4,46 millones los desplazamientos realizados con ella hasta agosto
Los usuarios de la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba podrán viajar gratuitamente el próximo 22 de septiembre, coincidiendo con el Día sin Coche y dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad.
La Junta de Andalucía ha anunciado además que entre el 16 y el 22 de septiembre no se cobrará temporalmente la fianza necesaria para obtener esta tarjeta.
La programación de la Semana Europea de la Movilidad se desarrollará durante esos siete días bajo el lema Movilidad para todas las personas.
Más de 4,46 millones de viajes hasta agosto
Según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Fomento, durante los ocho primeros meses de 2026 se realizaron 4.469.743 viajes utilizando la tarjeta metropolitana.
De ellos, 526.696 correspondieron a autobuses metropolitanos, 11.717 más que durante el mismo periodo de 2025. Los desplazamientos realizados en los autobuses urbanos de Aucorsa mediante la tarjeta del Consorcio ascendieron a 3.943.047, casi 951.000 más que un año antes.
Actualmente existen 166.048 tarjetas activas, 36.174 más que en agosto del pasado año, según la Junta.
Actividades del 16 al 22 de septiembre
La programación comenzará el día 16 con una actividad educativa en el Parque de Educación Vial del Ayuntamiento de Córdoba dirigida a escolares.
Ese mismo día se entregará además la tarjeta joven número 61.200, que contará con una recarga de 50 euros, y se reconocerá la trayectoria de una empresa del sector del transporte de viajeros.
El programa concluirá el 22 de septiembre con la gratuidad de los desplazamientos realizados con la tarjeta metropolitana.
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente