Los viajes con la tarjeta metropolitana serán gratis en Córdoba durante el Día sin Coche

Los usuarios de la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba podrán viajar gratuitamente el próximo 22 de septiembre, coincidiendo con el Día sin Coche y dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad.

La Junta de Andalucía ha anunciado además que entre el 16 y el 22 de septiembre no se cobrará temporalmente la fianza necesaria para obtener esta tarjeta.

La programación de la Semana Europea de la Movilidad se desarrollará durante esos siete días bajo el lema Movilidad para todas las personas.

Más de 4,46 millones de viajes hasta agosto

Según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Fomento, durante los ocho primeros meses de 2026 se realizaron 4.469.743 viajes utilizando la tarjeta metropolitana.

De ellos, 526.696 correspondieron a autobuses metropolitanos, 11.717 más que durante el mismo periodo de 2025. Los desplazamientos realizados en los autobuses urbanos de Aucorsa mediante la tarjeta del Consorcio ascendieron a 3.943.047, casi 951.000 más que un año antes.

Actualmente existen 166.048 tarjetas activas, 36.174 más que en agosto del pasado año, según la Junta.

Actividades del 16 al 22 de septiembre

La programación comenzará el día 16 con una actividad educativa en el Parque de Educación Vial del Ayuntamiento de Córdoba dirigida a escolares.

Ese mismo día se entregará además la tarjeta joven número 61.200, que contará con una recarga de 50 euros, y se reconocerá la trayectoria de una empresa del sector del transporte de viajeros.

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El programa concluirá el 22 de septiembre con la gratuidad de los desplazamientos realizados con la tarjeta metropolitana.