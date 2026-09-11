La variante Sur de Córdoba sigue en los planes del Gobierno central aunque sin plazo ni presupuesto

La variante Sur de Córdoba sigue en los planes del Gobierno central aunque, de momento, sin plazos ni presupuesto. En una respuesta a la senadora del PP Cristina Casanueva, el Gobierno central aclara la situación en relación a esta vía demandada desde hace décadas y de la que se lleva hablando desde los años noventa del pasado siglo. En esa respuesta queda claro que la variante Sur no estará ligada, ni lo ha estado nunca, a la remodelación prevista de la autovía Sevilla-Madrid, A-4, actuación que contempla en la capital duplicar un tramo de calzada de diez kilómetros a su paso por Córdoba, además de un nuevo trazado para evitar las curvas de la Cuesta del Espino.

En el documento queda claro que la variante Sur está contemplada en el estudio informativo de la A-45, la autovía de Málaga, por lo que nunca ha estado relacionada con el proyecto de reforma de la A-4, que se encuentra en fase de anteproyecto y que afecta a una veintena de actuaciones en 88 kilómetros entre Villa del Río y La Carlota, el denominado Adecuación, reforma y conservación del corredor de Andalucía. Autovía A-4. Tramo: Jaén-Sevilla, previsto desde hace tiempo, que no llegó a ejecutarse y que el Gobierno ha actualizado.

Principales actuaciones previstas en los 88 kilómetros de la A-4 en los que se va a intervenir. / Ramón Azañón

La respuesta señala que ese proyecto contempla una actuación (la número 12), que consiste en "la construcción de vías colectoras en el entorno más próximo al casco urbano de Córdoba, con el objetivo de segregar el tráfico local del tráfico de largo recorrido", lo que "facilitará los movimientos de circulación que habitualmente circulan a menor velocidad, evitando su interferencia con los flujos principales de la autovía". Este proyecto implica una mejora del trazado entre los kilómetros 396,5, antes de llegar a Las Quemadas, y 407, cerca de donde empieza la variante de Los Visos, en parte de los cuales se pasará de cuatro a ocho carriles. El objetivo de esa actuación es separar el tráfico que circula por la autovía del que busca adentrarse en la ciudad o salir de la misma.

Rechazo a las alegaciones del Ayuntamiento

El Gobierno explica que el Ayuntamiento de Córdoba presentó alegaciones en la fase de información pública para que se construya la necesaria variante Sur aprovechando que se iba a ejecutar el acondicionamiento de la A-4. El Ministerio de Transportes rechazó esas alegaciones, lo que implica que no contempla construir esa variante Sur en el proyecto en el que está trabajando.

Trazado de diez kilómetros de la A-4 que será remodelado dentro del proyecto de acondicionamiento de la autovía. / Ramón Azañón

Sin embargo, recuerda que "el posible trazado de una variante Sur de la A-4 figura en el estudio informativo Autovía Córdoba a la A-92. Carretera N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: Córdoba-Antequera, aprobado definitivamente el 17 de diciembre de 1997, lo que permite su desarrollo futuro de manera independiente". Es por ello, añade, que "dicha actuación no resulta incompatible con la actuación número 12 contemplada en el anteproyecto de adecuación de la Autovía A-4". Es más, asegura que "podría ser acometida en función de la evolución del tráfico y de la planificación presupuestaria en una fase posterior".

La antigua Alternativa V

La variante Sur es un proyecto que en sus orígenes se denominó Alternativa V. En 2007, el proyecto fue presentado en la Subdelegación de Gobierno como parte del tramo de Córdoba de la futura autovía de la Nacional 432, la Badajoz-Granada, que se denominaría A-81 y que es otra de las carreteras pendientes en Córdoba. La variante Sur tendría un trazado de unos 20 kilómetros que surgirían en la N-432 en dirección al santuario de Linares, llegarían hasta la prisión y conectarían con la A-4 en el kilómetro 390. Desde ahí seguirían hasta confluir con el actual trazado de la N-432, enlazar con la A-45 y terminar en la Cuesta del Espino. Hace un par de años, en otra respuesta parlamentaria, en aquella ocasión al PSOE, se explicaba que se estaban analizando las opciones existentes para ejecutarla y se barajaba un presupuesto de 151,8 millones.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha exigido en más de una ocasión la ejecución de esta variante Sur.