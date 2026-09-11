Urbanismo inicia el trámite para que la antigua sede de la Delegación de Empleo de Córdoba en la calle Manríquez tenga uso hotelero

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba dará la semana que viene el primer paso necesario para que el edificio donde estaba la Delegación de Empleo de la Junta, en la calle Manríquez, pase a tener uso hotelero. Lo que hará Urbanismo es aprobar, de forma inicial, el estudio de ordenación para el número 2 de la citada calle y así iniciar el cambio de uso que pretende la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta.

La Junta inició este estudio de ordenación en 2024, antes incluso de que la Delegación de Empleo se mudara al edificio plaza de la Constitución, donde están concentrados varios órganos del ejecutivo andaluz en Córdoba. La parcela donde se asienta el número 2 de la calle Manríquez figura en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepch) como Sistema General de Equipamiento, dentro de Otros equipamientos. El estudio de ordenación propone pasar de ese uso público no lucrativo a un uso que permita su explotación hotelera.

Antigua sede de Empleo de la Junta en Córdoba, en la calle Manríquez. / MANUEL MURILLO

Cesión temporal a la Universidad de Córdoba

Mientras se dan los pasos urbanísticos para el cambio, la Junta se comprometió a ceder el edificio a la Universidad de Córdoba (UCO). Fue el propio presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, quien anunció en junio de este mismo año -durante la toma de posesión de Manuel Torralbo como rector- que tenía intención de que la universidad usara el edificio como sede provisional de la Facultad de Filosofía y Letras.

La UCO ya ha dicho en muchas ocasiones que la citada facultad se le ha quedado pequeña. Para poder ganar espacio en lo que ha dado a denominar campus centro de la universidad ya se ha empezado a trabajar para hacer la ampliación en la antigua Zona militar de la Trinidad. Sin embargo, la preparación de este inmueble requerirá de varios años.

Zona de Reclutamiento Militar de la Trinidad. / CÓRDOBA

Lo que dijo Juanma Moreno es que la Junta se comprometía a ceder la antigua sede de Empleo durante dos años con la posibilidad de prorrogar otros dos más, al tiempo que la propia administración andaluza se hacía cargo del mantenimiento del inmueble.

¿Será la antigua sede de Empleo un hotel?

Que la Junta quiera ceder, e incluso ceda, a la UCO ese edificio mientras transita el cambio urbanístico no es incompatible. Es más, la ficha actual del inmueble permite "cualquier equipamiento general" que sea compatible con los elementos protegidos del edificio, como podría ser la actividad universitaria.

Edificio de la antigua Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en la calle Manríquez. / A. J. GONZÁLEZ

En los documentos que van al consejo rector de la semana que viene también se especifica que el cambio de uso no implica un aumento de edificabilidad. Además, la edificación existente está condicionada por el Pepch y el estudio de ordenación presentado no modifica sus parámetros edificatorios. La documentación económica trabaja con una edificabilidad terciaria de uso hotelero de 2.002 metros cuadrados construidos edificables.