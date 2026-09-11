Luis Planas defiende en Córdoba el uso de semillas más resistentes al calor para adaptar los cultivos a la escasez de agua

El 33º Encuentro Anual de la Asociación Alexander von Humboldt: Ciencia, tecnología y humanidades al servicio del sector agroalimentario ha celebrado este viernes en el rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) una jornada científica que ha puesto el foco en el cambio climático, la escasez de agua y la necesidad de garantizar una producción de alimentos suficiente, de calidad y a precios razonables.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha sido el encargado de intervenir en la segunda conferencia de la jornada. Un acto en el que ha hecho hincapié en "el desarrollo de la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector agroalimentario" como acciones "fundamentales para asegurar, no solo la provisión de alimentos y de bebidas, sino también poderlo hacerlo en cantidad, en calidad y a un precio razonable".

"La influencia del cambio climático, las altas temperaturas, las precipitaciones más escasas y los fenómenos extremos son fenómenos que afectan de forma muy directa a la seguridad alimentaria", ha advertido Planas, quien ha recalcado que esta situación, "que es novedad en Europa por la sequía", es una realidad especialmente conocida en Andalucía y en España, donde la sequía y la disponibilidad de agua condicionan de forma creciente la actividad agraria.

Nuevas técnicas genómicas

Para combatir las adversidades climatológicas en el sector, Planas ha abordado el papel que pueden desempeñar las nuevas técnicas genómicas en la adaptación de la agricultura al cambio climático, recordando que España ha participado "de forma pionera" en el debate europeo sobre su regulación. El ministro ha apuntado que el nuevo marco normativo permitirá avanzar hacia plantas y semillas más resistentes a las altas temperaturas y a una menor disponibilidad de agua.

El objetivo, tal y como ha explicado, es que a partir de 2028 puedan estar disponibles nuevas variedades capaces de responder mejor a unas condiciones climáticas cada vez más exigentes a través del uso de aguas no convencionales, recicladas y de la desalación. Para el ministro, todas estas herramientas deben contribuir a una producción sostenible de alimentos sin perder de vista la rentabilidad de las explotaciones.

El agua, la prioridad

Entre las medidas para hacer frente a este escenario climatológico, el ministro ha puesto el foco en la modernización de los regadíos y en un uso más eficiente del agua. Según ha explicado, el Gobierno ha movilizado 2.700 millones de euros para esta finalidad, de los que 1.350 millones proceden de fondos europeos. Estas inversiones han permitido actuar, según Planas, sobre unas 800.000 hectáreas con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El ministro también ha defendido la necesidad de recurrir a fuentes alternativas de agua para garantizar la producción agrícola, entre ellas las aguas regeneradas y recicladas, así como, en determinados casos, a la desalación. Otro de los instrumentos destacados por Planas ha sido el sistema español de seguros agrarios, al que el Gobierno ha destinado este año 315 millones de euros de apoyo. De hecho, ha explicado que el Gobierno está defendiendo la creación de un sistema europeo de reaseguro de los seguros agrarios nacionales.