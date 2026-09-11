Llegamos al final de este viernes poniendo la mirada en tres frentes: en el ámbito económico, el ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el Gobierno sigue «con mucha atención» la venta de Deoleo, aunque descarta por ahora intervenir en la operación; en materia urbanística, el Ayuntamiento ha iniciado el trámite para que la antigua sede de la Delegación de Empleo de la calle Manríquez pueda convertirse en un establecimiento hotelero; y en lo deportivo, Iván Ania prepara cambios de urgencia en el Córdoba CF para intentar frenar al Almería, en un partido marcado por las dudas que genera el rendimiento de la zaga.

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