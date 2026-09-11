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La actualidad del viernes 11 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La contratación en sanidad y cuidados, la vacuna contra el virus del Nilo y el 25 aniversario del 11S centran la actualidad

Los restos de las Torres Gemelas derrumbadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Los restos de las Torres Gemelas derrumbadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. / BETH A. KEISER / POOL / EFE

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Empezamos el viernes poniendo el foco en tres historias que miran al presente y al futuro. Los sectores de los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los principales motores de la contratación en la provincia. Por otro lado, la investigación cordobesa gana protagonismo con Jorge Carrillo, al frente de la coordinación de una vacuna europea contra el virus del Nilo que podría ofrecer resultados en 2027. Además, recordamos con algunas de la personalidades de Córdoba cómo recuerdan el 11S cuando se cumplen 25 años de los atentados que cambiaron el mundo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Salud

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

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