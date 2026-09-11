Empezamos el viernes poniendo el foco en tres historias que miran al presente y al futuro. Los sectores de los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los principales motores de la contratación en la provincia. Por otro lado, la investigación cordobesa gana protagonismo con Jorge Carrillo, al frente de la coordinación de una vacuna europea contra el virus del Nilo que podría ofrecer resultados en 2027. Además, recordamos con algunas de la personalidades de Córdoba cómo recuerdan el 11S cuando se cumplen 25 años de los atentados que cambiaron el mundo.

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