La actualidad del viernes 11 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La contratación en sanidad y cuidados, la vacuna contra el virus del Nilo y el 25 aniversario del 11S centran la actualidad
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Empezamos el viernes poniendo el foco en tres historias que miran al presente y al futuro. Los sectores de los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los principales motores de la contratación en la provincia. Por otro lado, la investigación cordobesa gana protagonismo con Jorge Carrillo, al frente de la coordinación de una vacuna europea contra el virus del Nilo que podría ofrecer resultados en 2027. Además, recordamos con algunas de la personalidades de Córdoba cómo recuerdan el 11S cuando se cumplen 25 años de los atentados que cambiaron el mundo.
- Los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los motores de la contratación en Córdoba
- Jorge Carrillo, investigador cordobés que coordina una vacuna europea frente al virus del Nilo: "Para 2027 podríamos tener los resultados»
- REPORTAJE | Córdoba recuerda el 11S en su 25 aniversario: "Aquel fue el día en que el mundo cambió"
Además, destacamos estas otras noticias:
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Salud
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Provincia
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Cultura
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