Sucesos
El Seprona interviene en Córdoba siete armas, 25 tórtolas y 125 señuelos en controles de caza
Las autoridades mantienen dispositivos de vigilancia hasta el 27 de septiembre para asegurar el uso obligatorio del Precinto Digital y evitar capturas ilegales de la tórtola europea
El Seprona de la Guardia Civil de Córdoba ha investigado a dos personas como presuntas responsables de varios delitos contra la flora y la fauna durante los controles desarrollados dentro del Plan de Inspección de la caza de la tórtola europea para la temporada 2026/2027.
Durante las actuaciones, los agentes han intervenido seis escopetas, una carabina de aire comprimido, 16 ejemplares de tórtola europea, nueve tórtolas turcas, diez cimbeles y 125 señuelos.
Controles en cotos con y sin autorización
La Guardia Civil ha desplegado distintos dispositivos de inspección tanto en cotos autorizados para la caza de la tórtola europea como en otros que no contaban con permiso.
Los agentes han comprobado la tenencia de licencias y autorizaciones para el uso de armas de fuego y para la actividad cinegética, así como el cumplimiento de los cupos establecidos y las condiciones en las que se han efectuado las capturas.
La Benemérita recuerda que esta es la segunda temporada en la que vuelve a autorizarse la caza de la tórtola europea, después de que desde la campaña 2021/2022 se estableciera una cuota de captura cero para esta especie.
Precinto digital obligatorio
Uno de los aspectos que está vigilando el Seprona esta temporada es el uso obligatorio de la herramienta Precinto Digital de Caza.
Esta aplicación permite registrar desde el teléfono móvil las capturas realizadas por cazadores y responsables de los cotos, con el objetivo de controlar que no se supere el cupo asignado a cada terreno cinegético.
Armas y ejemplares intervenidos
Como resultado de los dispositivos, además de las dos personas investigadas, la Guardia Civil ha tramitado varios expedientes sancionadores por posibles infracciones relacionadas con la normativa de caza, seguridad ciudadana y protección de los espacios naturales, la flora y la fauna.
Las diligencias han sido remitidas a los órganos judiciales competentes y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.
Controles hasta el 27 de septiembre
La Guardia Civil mantendrá los dispositivos de vigilancia durante el periodo de media veda, hasta el 27 de septiembre.
Los controles se centrarán especialmente en evitar la captura de tórtola europea en los cotos de la provincia que no cuenten con autorización expresa.
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