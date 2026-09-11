Los 'Oscar del Queso' llegan a Córdoba: más de 5.000 inscritos de los cinco continentes

La ciudad de Córdoba acogerá los Andalucía-Gusto del Sur Internacional Cheese Festival', popularmente conocido como los Oscar del queso, del 12 al 15 de noviembre. Este encuentro reunirá en Córdoba a profesionales y amantes del queso de todo el mundo en una exposición universal.

La Diputación de Córdoba acogido la presentación del evento. En el mismo, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha detallado el programa de un evento que convertirá a Córdoba en "epicentro internacional de la cultura del queso y del sector lácteo”. Para Romero, “que hayamos conseguido" la celebración de los ‘Óscar del Queso’ también "es fruto del trabajo que se viene desarrollando" en la provincia por parte de municipios como el de Zuheros. En esta ocasión, Romero ha destacado que van a "comercializar un producto que da empleo a muchas personas, pero también destacan la innovación, la internacionalización y también, sin duda, de valor añadido y de la apertura de nuevos mercados”.

El mundo del queso mira a Córdoba

En esta edición se han superado los 5.000 quesos inscritos, con más de 44 países representados y presencia de los cinco continentes, la mayor participación en este evento hasta la fecha. A ello se sumará la presencia de numerosos expertos del sector y más de 300 jueces procedentes de 50 países. El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha hecho hincapié en que es "un orgullo" que Córdoba sea un "escaparate internacional", debido a que los datos que "se manejan nos hablan de una importante proyección internacional, además de desarrollo y de generación de empleo”. Según Romero, "este encuentro supone una oportunidad para mostrar nuestra gastronomía, cultura y patrimonio, así como la capacidad para organizar grades eventos. Y es que nunca tantos quesos y tantos países se habían dado cita en este evento, por lo que podemos decir que el mundo del queso mira a Córdoba".

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha insistido en que este evento y su llegada a la capital "evidencia la importancia de la colaboración público-privada, una fórmula que nos permite hablar de excelencia”. Albás ha hecho referencia, además, a la capacidad de la capital cordobesa "para acoger grandes eventos".

Del mismo modo, Cristina de Toro, directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, ha remarcado que hoy se le da visibilidad a un sector que "apuesta por la calidad, ofreciendo herramientas a unas empresas para potenciar su desarrollo y puesta en valor”.

Finalmente, la directora del Instituto del Queso en España, Luisa Villegas, ha mencionado que este festival es uno de los "tres puntos de interés" junto con el World Cheese Awards 2026, y los Foros de Innovación Lactoquesera y Lactópolis, este último dará lugar a un manifiesto de Córdoba del que se dará lectura el 14 de noviembre.

Villegas ha añadido que el Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival contará con un espacio expositivo de dos plantas donde una selecta representación gourmet acogerá a una centena de empresas productoras y expositoras. Este espacio, dirigido tanto al público general como a los profesionales del sector, se convertirá en un "escaparate de lácteos gourmet en el que el sector mostrará la esencia, diversidad y excelencia de su trabajo y en el que la ciudadanía podrá adquirir quesos artesanos". Villegas ha concluido informando de que el Festival contará con el Aula de Experimentación, donde se llevarán a cabo diferentes presentaciones, catas y maridajes de quesos de distintos orígenes y que estará abierta al público en general.