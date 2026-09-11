Marta Recio, neuróloga del hospital Reina Sofía sobre la migraña: "La agudizan la fotosensibilidad de los móviles, el ayuno prolongado, los cambios hormonales, el insomnio y el estrés"

Este sábado 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña, la cefalea más frecuente, una patología que en Andalucía afecta a más de un millón de personas y en Córdoba a unas 80.000, según los datos de la Consejería de Sanidad. La especialista en Neurología del hospital universitario Reina Sofía, Marta Recio, constata que la incidencia de migraña está creciendo en los últimos años y señala que, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), aproximadamente entre un 12% y un 15% de la población adulta padece migraña, precisando a su vez que la mayoría de estas personas son mujeres en edad fértil, que tienen entre 20 y 50 años, aunque también se produce en niños desde los 5 años. Además, se trata de una dolencia con un alto componente hereditario, que se da en entre el 30% y el 60% de los casos.

Esta neuróloga detalla que la migraña es una cefalea que se caracteriza porque la persona sufre episodios recurrentes de dolor de cabeza, de intensidad moderada o grave, que pueden durar horas o días, y que producen una falta de autonomía para el desarrollo de actividades de la vida diaria en muchos casos. Precisamente, la Sociedad Española de Neurología ha presentado este jueves un estudio que recalca que casi la mitad de los pacientes de migraña, «un 48,9%, presenta algún grado de discapacidad asociado a su enfermedad» y que «uno de cada cinco sufre una discapacidad grave».Por tanto, incide Recio, se trata de una patología, «para la que ahora mismo no hay cura, y cuyos tratamientos solo logran controlar los síntomas, pero no los curan».

La especialista en Neurología del hospital Reina Sofía Marta Recio realiza una exploración a un paciente. / A.J. GONZÁLEZ

Más pacientes son derivados a la consulta del especialista por migraña

Aunque la migraña sigue siendo un problema de salud infradiagnosticado, Marta Recio aprecia que existe cada vez más información sobre la misma y se consulta más, lo que puede explicar el aumento de pacientes que son atendidos anualmente en la consulta específica de migrañas del Reina Sofía, ya que si bien hace apenas unos años eran asistidas anualmente unas mil personas, ahora son cerca de dos mil, derivadas desde los centros de salud o por otros especialistas.

Al frente de esta consulta específica de migrañas del hospital Reina Sofía se encuentran la propia Marta Recio, junto a las también especialistas en Neurología del centro Raquel Portillo y Lourdes Roldán, aunque, según esta experta, hacenfalta más neurólogos en el Reina Sofía para poder atender y tratar a los pacientes en los plazos establecidos.

La migraña es la segunda causa de incapacidad. / Adobe Stock.

Múltiples síntomas se asocian a la migraña

En cuanto a los síntomas de la migraña, esta especialista expone que «suele ser hemicraneal y pulsátil. Se acompaña de sonofobia y fotofobia, náuseas y vómitos y empeora con la actividad física. Pero no sólo es dolor, ya que en las fases de la migraña se produce una sucesión de síntomas neurológicos que se presentan de forma secuencial durante horas o días, tanto en la fase prodrómica (previa a la crisis) como en la fase postdrómica (tras la crisis) incluyendo fatiga, irritabilidad, dificultad de concentración, cambios de humor, bostezos o apetencia por determinados alimentos. Por su parte, existen una serie de factores que contribuyen o agudizan la migraña, como son la estimulación lumínica constante y fotosensibilidad que generan los dispositivos móviles, el ayuno prolongado, los cambios hormonales, el déficit de descanso, el estrés o los cambios atmosféricos.

A pesar de que los síntomas de la migraña pueden causar mucha inquietud y preocupación en quienes los padecen, Recio aclara que "no es necesario realizar pruebas de imagen para detectar este problema de salud, como nos suelen demandar con frecuencia los pacientes, ya que con la propia exploración clínica y neurológica los especialistas en Neurología podemos detectar su existencia».

Ejercicio, dormir bien, no ayunar y evitar la obesidad, medidas preventivas

La responsable de la consulta de migraña de hospital Reina Sofía recalca que, según su frecuencia, la migraña se clasifica en episódica de baja frecuencia (menos de 10 cefaleas mensuales), de alta frecuencia (10-14 mensuales) o crónica (15 o más mensuales). Además, se puede diferenciar migraña con o sin aura. El aura, que se da en un 30% aproximadamente de casos, según Marta Recio, «es un síntoma neurológico, habitualmente visual, que suele aparecer entre 5 y 60 minutos antes de la cefalea».

La especialista en Neurología del hospital Reina Sofía Marta Recio. / A.J. GONZÁLEZ

Por otro lado, Recio explica que la migraña tiene un curso clínico fluctuante donde pueden existir periodos de remisión o recidiva, con variaciones en la frecuencia o características de las crisis. El cerebro de una persona con migraña es hiperexcitable, es decir, que responde a ciertos desencadenantes (hormonales, atmosféricos, sueño, luces, sonidos, estrés...), irritando las fibras del nervio trigémino y liberando sustancias proinflamatorias que inician el proceso del dolor.

Marta Recio enumera una serie de recomendaciones que ayudan a evitar o ralentizar la aparición de los síntomas de la migraña y a tener una buena salud en general, como son realizar ejercicio físico aeróbico, evitar la obesidad y la ingesta de alcohol o tabaco, hacer cinco comidas al día y no ayunar, así como beber 2 litros de agua diarios, adoptando unos buenos hábitos de sueño y reduciendo o evitando el uso de aparatos electrónicos de ocio, la cafeína y otros desencadenantes asociados. Es aconsejable igualmente beneficiarse de técnicas de relajación y meditación para manejar el estrés y reducir los cambios bruscos de luminosidad y temperatura.

Qué tratamientos existen para la migraña

En lo que respecta a los tratamientos, en la primera fase de atención a los pacientes, apunta Marta Recio, hay que identificar los posibles desencadenantes de la migraña y evitarlos. A continuación, se debe tratar as crisis de dolor de manera precoz, con antiinflamatorios no esteroideos si la cefalea es leve y con triptanes cuando es de intensidad moderada o grave). En este segundo momento, es fundamental aplicar el tratamiento adecuado y en el momento preciso, ya que el retraso en su administración puede hacer que no tenga efecto sobre los síntomas. Recio remarca que los triptanes son fármacos específicos para migraña. No obstante, hay siete compuestos comercializados que se pueden administrar por diferentes vías (oral sublingual, nasal o subcutánea) y añade que, recientemente, «se están comercializando también unos fármacos llamados ditanes y gepantes, también con esta indicación».

La migraña afecta más a las mujeres frente a los hombres, sobre todo entre los 20 y 50 años. / Freepik

Un objetivo importante es reducir las crisis

En tercer lugar, destaca esta neuróloga, «hay que establecer tratamientos preventivos en aquellos casos en los que la persona presente una frecuencia alta de estas crisis o cuando sean duraderas, con el objetivo de disminuirlas». Los tratamientos suelen ser orales, «pero también disponemos de nuevos fármacos como gepantes (rimegepant y atogepant) y anticuerpos monoclonales (galcanezumab, erenumab, fremanezumab y eptinezumab), diseñados específicamente para la migraña y que actúan contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) o su receptor. Este péptido está involucrado en la fisiopatológica de la migraña», concluye Marta Recio. Otro tratamiento para pacientes con migraña crónica es la toxina botulínica (botox), que se infiltra en la musculatura pericraneal cada 3 o 4 meses y que se aplica en la consulta monográfica de cefaleas del hospital. n

Sobre la utilidad de la microcirugía

Acerca del empleo de la microcirugía, que se está usando fundamentalmente en el ámbito privado, para abordar la migraña, Marta Recio argumenta que la Sociedad Española de Neurología determinó hace unos meses en un informe que "no existe respaldo científico" de que esta técnica aporte beneficios a determinados pacientes con migraña. En este sentido, esta experta recuerda que la sanidad pública cordobesa cuenta con la práctica totalidad de tratamientos que existen en el mercado para abordar la migraña. Finalmente, Recio advierte de los riesgos de la automedicación, ya que entre el 1% y el 2% de las personas con migraña episódica acaban por padecerla de forma crónica por no tratarse bien.