Luis Planas reitera que el Gobierno sigue "con mucha atención" la venta de Deoleo pero descarta intervenir de momento en la operación

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves en su visita a Córdoba que "por el momento" descarta que el Gobierno ejecute un veto a la compra de la multinacional Deoleo por parte de grupos extranjeros porque "no estamos en ese punto". Este veto se ejecutaría a través de un escudo "antiopas", es decir, aplicando un mecanismo legal que permite al Gobierno de España impedir la compra de empresas españolas estratégicas por parte de inversores extranjeros.

Tras su participación en el 33.º Encuentro Anual de la Asociación Alexander von Humboldt: Ciencia, tecnología y humanidades al servicio del sector agroalimentario, que ha tenido lugar a en el rectorado de la Universidad de Córdoba, Planas ha afirmado que el Gobierno no prevé de momento utilizar el escudo "antiopas" para evitar la venta de Deoleo al grupo italiano Coricelli, una de las corporaciones que está en negociaciones con la multinacional que posee en Córdoba una planta de envasado, con marcas como Carbonell o Koipe.

"Estamos siguiendo con mucha atención todo lo que se refiere a la venta de Deoleo por parte de los fondos de inversión británicos a quien pueda ser su posible comprador. Todo tiene que hacerse primero sobre la base, lógicamente, de la legislación vigente española y europea. Estamos en el marco interior europeo y también de las condiciones de mercado, es decir, de lo que ofrezcan cada uno de los que quieren adquirirlo y también de las condiciones en materia de competencia", ha explicado el ministro, quien ha indicado que ahora mismo no se va a interferir en la operación desde la Administración estatal.

Conversaciones sin concluir

Planas ha asegurado que, por el momento, tan solo hay "unas conversaciones que no están concluidas entre diversas empresas que quieren adquirir Deoleo". Una negociación que "no hay que perjudicar", como ha añadido el ministro. "No quiero interferir en la operación. Lo que nos preocupa, como es evidente, es la continuidad industrial y la preservación de los intereses de nuestros olivareros, pues somos el primer productor mundial y tenemos que defender nuestros intereses", ha recalcado el ministro.

De hecho, el propio titular de Agricultura ha hecho hincapié en que su prioridad es "que el comprador fuese español". Sin embargo, "se trata de una compraventa privada que depende del mercado, de los compradores y de los vendedores", por lo que la situación lleva al Gobierno a "respetar las reglas del juego".