La Junta abre una bolsa de empleo temporal en Córdoba para técnicos, auxiliares y operarios

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) ha convocado una bolsa de empleo temporal que incluye a Córdoba y abarca perfiles muy diversos: desde técnicos de biodiversidad, informática o gestión económica hasta auxiliares de medio natural, guardas, capataces de cuadrilla y operarios. El objetivo es disponer de personal para cubrir vacantes, sustituciones y otras necesidades temporales o extraordinarias.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 7 de septiembre, establece un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes a partir del día siguiente a su publicación. La inscripción debe realizarse exclusivamente por internet, a través de la aplicación Selecciona, habilitada por la agencia.

La bolsa tendrá una organización territorial: habrá listas y reservas diferenciadas por puestos y para cada una de las ocho provincias andaluzas, entre ellas Córdoba. Se trata de un sistema para atender futuras necesidades de contratación temporal, no de una convocatoria de plazas fijas.

Parque periurbano de Los Villares, durante la festividad de San Rafael. / VÍCTOR CASTRO

Qué perfiles profesionales incluye

Las oportunidades no se limitan a los trabajos forestales o de conservación de la naturaleza. La convocatoria también contempla perfiles vinculados a tecnologías de la información, recursos humanos, contratación, asesoría jurídica y gestión económica y financiera.

Dentro del ámbito técnico figuran especialidades de biodiversidad de fauna y flora; obras forestales, civiles e hidráulicas; edificación; minería e industria; proyectos forestales y ambientales; prevención de riesgos laborales; recursos cinegéticos y piscícolas; sanidad forestal; laboratorio y consultoría medioambiental.

La bolsa también incluye especialistas del medio natural y recursos hídricos, especialistas de laboratorio y sistemas de información ambiental, guardas de recursos cinegéticos, auxiliares de medio natural, capataces de cuadrilla, personal de mantenimiento y operarios, entre otros.

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Un requisito imprescindible para inscribirse

Además de tramitar la solicitud a través de Selecciona, los aspirantes deben incorporar obligatoriamente un autobaremo de méritos, es decir, la valoración de los méritos que aportan. Este documento tiene carácter vinculante para poder ser incluido en la bolsa. La creación de este sistema y su reglamento de funcionamiento son fruto de las negociaciones entre la dirección de Amaya y los sindicatos con representación en la agencia. Según la entidad, la finalidad es agilizar la contratación de personal temporal y garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso.