Jorge Carrillo, investigador cordobés que coordina una vacuna europea frente al virus del Nilo: "Para 2027 podríamos tener los resultados»

El biólogo Jorge Carrillo Molina (Priego de Córdoba, 1976), investigador principal del grupo de Inmunología de IrsiCaixa, centro con sede en Badalona (Barcelona), se encuentra coordinando desde hace unos tres años un importante proyecto de investigación europeo para tratar de poder contar con una vacuna que prevenga frente al Virus del Nilo Occidental (VNO), así como para poder disponer de anticuerpos (medicamentos) que ayuden a combatir una infección cuya incidencia se ha vuelto ya habitual, en algunos países de Europa y en España, sobre todo en determinadas regiones del país, como son Andalucía y Extremadura, que concentran el mayor número de personas afectadas este 2026. En el desarrollo del prototipo de esta necesaria vacuna, que cuenta con una financiación inicial de fondos europeos de 5,7 millones de euros, participan centros de investigación de cuatro países y la farmacéutica Hipra, firma con sede en Girona que impulsó la primera vacuna española contra el covid. IrsiCaixa es un centro de investigación impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalidat de Cataluña.

¿En qué fase se encuentra ahora mismo la investigación que coordina para poder contar con una vacuna que prevenga frente al Virus del Nilo Occidental (VNO)?

En estos momentos estamos a punto de comenzar las pruebas de eficacia en modelos animales de varios prototipos de vacuna que hemos seleccionado, para determinar si la vacuna puede servir o no. Estas pruebas nos permitirán seleccionar el candidato final para poder probarlo en humanos en un futuro cercano.

¿Cuántos prototipos de vacunas habéis seleccionado y cuántos habéis llegado a diseñar?

Hemos seleccionado cinco prototipos de un total de 140 candidatos, que hemos diseñado, producido y caracterizado en el laboratorio.

Una investigadora del centro IrsiCaixa en Badalona (Barcelona). / CÓRDOBA

¿Qué fechas aproximadas se pueden barajar para poder contar con esta nueva vacuna?

Desde finales de 2026 y durante 2027 se efectuarán las pruebas de eficacia en modelos animales y se elegirá el mejor candidato, de forma que, para mediados o finales de 2027 podríamos tener los resultados de nuestra primera vacuna. Con el prototipo que se elija, se podrá comenzar entonces ya a diseñar los estudios en humanos. Para poder acometer este siguiente paso tienen que cumplirse una serie de requisitos y contar con la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

¿Con qué financiación partió la investigación y cuánto tiempo se necesitará más para poder avanzar con su estudio en humanos?

Para poder evaluar la eficacia de la vacuna que se seleccione finalmente en humanos vamos a necesitar una inversión adicional. Partíamos de una financiación inicial de 5,7 millones, pero harán falta otros 10 millones para poder afrontar la siguiente fase de comprobación en humanos. El proyecto de esta vacuna se llama Lwnvivat, que son las siglas en inglés de Limiting West Nile Virus Impact by Novel Vaccines And Therapeutics Approaches. Trabajamos para tratar de conseguir el desarrollo de una vacuna dirigida a prevenir la infección por este virus y, al mismo tiempo, diseñar anticuerpos (tratamientos específicos) para combatir la infección y que también puedan ser usados como terapia si fuera necesario. El virus del Nilo es un patógeno emergente, de distribución mundial, contra el que actualmente no existe ningún tratamiento ni vacuna de uso en humanos.

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). / CÓRDOBA

¿Podrían surgir problemas de financiación?

Si, podrían surgir problemas de financiación, pero somos muy positivos en este sentido y pensamos que el proyecto va a continuar.

¿Cuántos investigadores en total están implicados en esta labor?

Estamos más de 50 investigadores. En el proyecto colaboran ocho grupos de investigación de cuatro países europeos (de los que cuatro son españoles, dos franceses -Universidad de Montpellier-, uno es alemán (Technische Universität Braunschweig) y otro de Dinamarca (University of Copenhagen). Los 4 grupos nacionales son IrsiCaixa, el Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona, Hipra y el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

¿Qué respuesta han aportado los prototipos de vacuna seleccionados en las pruebas que se han hecho hasta ahora?

Estos prototipos son capaces de generar anticuerpos neutralizantes que actúan como protectores y que se mantienen durante mucho tiempo en los animales que se han probado.

Entorno del río Lucena en Córdoba, donde se ha reforzado la vigilancia del virus del Nilo. / M. González

¿Existen otros proyectos de investigación que busquen poder contar con una vacuna frente a este virus?

Si, existen otros proyectos tanto en España como en otros países, en distinto grado de desarrollo.

Por lo que se va observando cada año, ¿el Virus del Nilo Occidental ha venido para quedarse y no es ya algo temporal?

El virus es evidente que ya está entre nosotros. Hasta finales de agosto se habían contabilizado en Europa 877 casos, de los que la mayoría corresponden a Italia, Grecia y España, siendo en nuestro país Andalucía y Extremadura las regiones con más infecciones.

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo en Sevilla. / Marina Casanova / ECA

¿Las medidas que están adoptando las diferentes administraciones y poblaciones para prevenir y evitar la expansión de los mosquitos con fumigaciones o trampas qué eficacia pueden estar teniendo para reducir la incidencia del virus?

Estas medidas de prevención son útiles, pero no son 100% eficaces. La vacuna permitiría aumentar la protección frente a este virus de forma muy significativa. Este virus utiliza los mosquitos como vector de transmisión y, aunque en muchas personas puede tener un transcurso asintomático, aproximadamente el 1% de los casos puede desarrollar una enfermedad grave con afectación del sistema nervioso central que, a la larga, puede acabar provocando la muerte o secuelas muy graves. La incidencia del VNO va a ir aumentando, porque se transmite por mosquitos, y debido al cambio climático, la temporada del mosquito cada vez es más larga. Por eso, necesitamos disponer de una vacuna con urgencia y contar con tratamientos específicos para luchar contra este virus, ya que va a ser una enfermedad mucho más frecuente en el futuro.

¿Es diferente el virus del Nilo que más circula en Andalucía que el que se está transmitiendo en otros puntos de España o Europa?

El linaje 1 de este virus es el que más se está transmitiendo por Sevilla, Córdoba y Extremadura, mientras que el linaje 2 corresponde más a los casos que ha habido en Málaga, Almería, Alicante, Cataluña y es el que más está afectando más al centro de Europa.

Jorge Carrillo, investigador del centro IrsiCaixa. / CÓRDOBA

¿La vacuna en la que se trabaja protegería frente a estos dos linajes?

Sí. Este virus no presenta una variabilidad muy alta por lo que la vacuna debería proteger para los dos linajes. El proyecto se llama Lwnvivat, que son las siglas en inglés de Limiting West Nile Virus Impact by Novel Vaccines And Therapeutics Approaches. Trabajamos para tratar de conseguir el desarrollo de una vacuna dirigida a prevenir la infección por este virus y, al mismo tiempo, diseñar anticuerpos (tratamientos específicos) para combatir la infección y que también puedan ser usados como terapia si fuera necesario. Hasta 2027, el programa europeo Horizon Europe financiará, con un total de 5,7 millones de euros, nuestro proyecto de investigación, coordinado por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa –centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalidat de Cataluña– y que tiene como objetivo diseñar terapias que limiten el impacto del virus del Nilo, un patógeno emergente contra el que actualmente no existe ningún tratamiento ni vacuna de uso en humanos.

¿Para qué grupos de población estaría especialmente indicada la futura vacuna?

Muchos factores son los que se deben tener en cuenta para determinar las personas candidatas a recibir esta vacuna, entre los que se encuentran la epidemiología del virus y cuáles son los grupos más vulnerables, como puedan ser las personas mayores o con inmunodeficiencias. Es necesario diseñar bien la estrategia de vacunación.