Iryo ofrece descuentos a autónomos para viajar a Córdoba y otros destinos tras su acuerdo con ATA

Iryo, operador privado de trenes de alta velocidad en España, y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), han sellado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar los desplazamientos de los autónomos en España.

A través de esta alianza, los más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia representados por ATA podrán beneficiarse de condiciones especiales en sus viajes con Iryo, según han informado ambas partes en un comunicado.

Carlos Bertomeu, presidente de Iryo (derecha) , y Lorenzo Amor, presidente de ATA / Córdoba

El acuerdo permitirá a los asociados de ATA acceder a descuentos exclusivos en la compra de billetes, aplicables en todas las tarifas de la compañía para viajar a los destinos donde opera: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Alicante, Valencia, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Sevilla, Córdoba y Málaga.

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"Desde el inicio del proyecto, Iryo nace con el propósito de conectar personas, territorios y oportunidades. Con esta alianza, reforzamos nuestro compromiso con el tejido autónomo, un colectivo clave en el desarrollo económico del país que necesita soluciones de movilidad flexibles y adaptadas a su ritmo de trabajo", ha señalado el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu. Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha añadido que este acuerdo permite aplicar descuentos y sumar competitividad a los autónomos para reducir el coste de su movilidad.