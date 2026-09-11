Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 11 de septiembre de 2026

Música

Concierto de Antonio Orozco

Dentro de su nueva propuesta, titulada La gira de tu vida, el artista catalán ofrecerá un recorrido emocional por sus grandes éxitos, en una noche mágica y cargada de energía para todos sus seguidores cordobeses. Entradas en surentradas.com.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas. Avda. Gran Vía Parque, s/n. 22.00 horas.

Música

Actuación de Niña Pastori

El Teatro de la Axerquía recibe a la Niña Pastori, que regresa a los escenarios para presentar su último trabajo, Color fania, en el que reinterpreta clásicos de la salsa de Fania Records desde su inconfundible raíz flamenca, dando vida a un espectáculo en el que se unen dos culturas hermanas, la música latina y el flamenco, a través de la emoción, el ritmo y la autenticidad

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, 1. 21.30 horas.

Noches en la terraza

Bolero y música latinoamericana

Propuesta vocal-instrumental de Luisa Arenas que recorre el universo del bolero, la copla y la música hispanoamericana desde una mirada íntima, elegante y profundamente emocional. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Noches eclécticas de Viana

Concierto de las Migas

El ciclo de conciertos del Palacio de Viana arrancará con la fuerza femenina de Las Migas. Esta formación se ha consolidado como una de las principales referencias de la fusión entre el flamenco y las músicas del mundo.