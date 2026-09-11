Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 11 de septiembre de 2026
Esta es la agenda de actos previsto para esta jornada.
Música
Concierto de Antonio Orozco
Dentro de su nueva propuesta, titulada La gira de tu vida, el artista catalán ofrecerá un recorrido emocional por sus grandes éxitos, en una noche mágica y cargada de energía para todos sus seguidores cordobeses. Entradas en surentradas.com.
CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.
Avda. Gran Vía Parque, s/n.
22.00 horas.
Música
Actuación de Niña Pastori
El Teatro de la Axerquía recibe a la Niña Pastori, que regresa a los escenarios para presentar su último trabajo, Color fania, en el que reinterpreta clásicos de la salsa de Fania Records desde su inconfundible raíz flamenca, dando vida a un espectáculo en el que se unen dos culturas hermanas, la música latina y el flamenco, a través de la emoción, el ritmo y la autenticidad
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, 1.
21.30 horas.
Noches en la terraza
Bolero y música latinoamericana
Propuesta vocal-instrumental de Luisa Arenas que recorre el universo del bolero, la copla y la música hispanoamericana desde una mirada íntima, elegante y profundamente emocional. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Noches eclécticas de Viana
Concierto de las Migas
El ciclo de conciertos del Palacio de Viana arrancará con la fuerza femenina de Las Migas. Esta formación se ha consolidado como una de las principales referencias de la fusión entre el flamenco y las músicas del mundo.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome 2.
21.30 horas.
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