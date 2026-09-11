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Patrimonio

El Gobierno sigue sin dar fecha para la rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba

El proyecto de reforma debe obtener todavía la conformidad de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes

Patio del Museo Arqueológico de Córdoba.

Patio del Museo Arqueológico de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Gobierno central sin comprometerse a dar una fecha para iniciar la rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba, pese a que la redacción del proyecto se adjudicó hace casi cuatro años. De nuevo hay escasas novedades en torno a la remodelación del espacio, algo que se conoce a través de una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo le ha dado a la senadora popular por Córdoba Cristina Casanueva.

En dicha respuesta, lo que dice el Gobierno es que si bien cuenta ya con el proyecto de rehablitación, ahora debe obtener la conformidad de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, del Ministerio de Cultura. Esta necesidad la justifica nombrando los valores patrimoniales del inmueble y la necesidad de que la intervención respete su conservación.

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Patio del Museo Arqueológico de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El Ejecutivo recuerda también que luego deberá solicitar la licencia oportuna a la Gerencia de Urbanismo de Córdoba. Cuando la obtenga podrá licitar las obras de rehabilitación.

La rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba

La esperada rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba debe completar la transformación del espacio iniciada con la ampliación de nueva planta que abrió en 2011. El objetivo es rehabilitar el Palacio de los Páez de Castillejo -sede histórica del Arqueológico- y sus estructuras arqueológicas, adaptar sus instalaciones y conectarlo funcionalmente con el edificio nuevo.

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Entre otras cosas, la memoria de la propuesta difundida por el Ministerio contempla cubrir patios para dar continuidad al espacio expositivo, recorridos accesibles y una relación visual y funcional con el jardín arqueológico, además de mejoras en climatización y eficiencia energética.

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