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Urbanismo

El Gobierno asegura que la actualización del proyecto de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Córdoba estará en breves

El Ejecutivo trabaja ahora en una adenda al proyecto original, que servirá para preparar unos terrenos donde caben casi 240 viviendas

Terrenos de la antigua cárcel de Fátima.

Terrenos de la antigua cárcel de Fátima. / A. J. GONZÁLEZ

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Gobierno central ha asegurado que la actualización del proyecto de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Córdoba, en el barrio de Fátima, está próxima a finalizar. Así se desprende de una respuesta que el Ejecutivo le da a la senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva, donde se explica que ese proyecto de urbaización del PERI LE-19 "se encuentra en fase avanzada de redacción, a través de una adenda destinada a adaptar el documento a la normativa técnica vigente y a las condiciones de desarrollo actuales".

En la respuesta se añade que el organismo que trabaja en este asunto es Casa 47 -la entidad estatal de vivienda- y que la culminación de esta fase "permitirá disponer de una documentación técnica plenamente actualizada y apta para continuar la tramitación administrativa de la actuación".

Córdoba. Los barrios que completarán la ciudad. Antigua prisión de Fátima

Terrenos donde se ubicaba la antigua cárcel. / Manuel Murillo

Después, una vez el proyecto se actualice, habrá que proceder a su supervisión técnica, la aprobación administrativa y ya, luego, contratar la ejecución material de las obras.

Más de una década de la desaparición de la cárcel

La prisión de Fátima cerró en el año 2000, con el traslado de los internos a Alcolea, y fue demolida en 2005. El ámbito pendiente de desarrollo ocupa aproximadamente 26.000 metros cuadrados. No desapareció todo el conjunto: parte del antiguo edificio administrativo se reconvirtió en el centro cívico del barrio.

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En el plan hay capacidad para casi 240 viviendas -algunas de ellas alojamientos para mayores y también VPO- y espacios comunes. El proyecto de urbanización de los terrenos se aprobó por parte de Urbanismo en 2022 y las obras se llegarona a adjudicar a principios de 2024. Sin embargo, el procedimiento quedó anulado porque los precios estaban desactualizados y las obras no se podían ejecutar con viabilidad.

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