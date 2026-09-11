La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba da licencia para transformar 15 viviendas en 15 apartamentos turísticos al lado de la Corredera

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto dar licencia de obra la semana que viene para un nuevo edificio de apartamentos turísticos en pleno centro de la ciudad. En concreto, el proyecto se ubica en una calle muy cercana a la conocida plaza de la Corredera.

Según la información de la comisión de licencias, a la que ha tenido acceso este periódico, el objetivo es transformar un edificio ya construido y donde hay 15 viviendas en un bloque de apartamentos turísticos, también con una quincena de alojamientos.

Adaptación y cambio de uso

La licencia de obra que concederá Urbanismo será tanto para adaptación del edificio como para el cambio de uso. El inmueble se localiza en el número 16 de la calle Gutiérrez de los Ríos, entre la plaza de la Corredera y el convento de Regina.

La concesión de licencia tarda poco en llegar, pues la solicitud se hizo a finales de junio de este mismo año. La empresa solicitante es Comporta Capital, dedicada a la promoción inmobiliaria y con sede en Madrid. Los técnicos autores del proyecto son los arquitectos Rafael Castelló y Soledad García, del estudio Castelló Arquitectura.