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La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba autoriza la instalación eléctrica que dará servicio a la BLET y al parque empresarial Gran Capitán

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba autorizará la calificación ambiental necesaria para instalar la línea eléctrica de alta tensión que abastecerá a la futura Base Logística del Ejército de Tierra

La Rinconada, donde se se construirá la BLET y el parque empresarial Gran Capitán.

La Rinconada, donde se se construirá la BLET y el parque empresarial Gran Capitán. / MANUEL MURILLO

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene conceder calificación ambiental para la instalación de la línea eléctrica aérea que suministrará a la subestación a construir en La Rinconada, es decir, en el plan parcial donde se levantará la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el parque empresarial Gran Capitán.

Se trata de otra de las actuaciones que impulsa la junta de compensación de los terrenos -los propietarios de los mismos- para que todo quede preparado para cuando entre en marcha la BLET. Cabe recordar que la Base se abastecerá de todo lo que ponga en marcha la citada junta de compensación.

Futuros polígonos empresariales en Córdoba. Rinconada, OBRAS DE URBANIZACIÓN PARQUE LOGÍSTICO EMPRESARIAL DE CÓRDOBA &quot;GRAN CAPITÁN&quot;. BLET, Base Logística del Ejército de Tierra

Terrenos de La Rinconada donde se construirá la BLET. / Manuel Murillo

Ahora mismo en La Rinconada se trabaja en la urbanización de los terrenos donde se construirá ese gigantesco polígono industrial, pero no es ni mucho menos el único proyecto que tiene la junta de compensación. Entre otras cosas, también se encargarán de ejecutar la mejora del enlace de La Rinconada con la autovía A-4, algo 100% necesario para la Base.

Primeros edificios de la Base Logística

Mientras, en la parte que compete al Ministerio de Defensa se está a la espera de que empiece la construcción de los primeros edificios. Esto está al caer y se espera que para octubre o noviembre puedan empezar las obras, que ya están adjudicadas.

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En cuanto a la calificación ambiental -paso previo a la licencia- que concederá Urbanismo la semana que viene, servirá para instalar la línea eléctrica de alta tensión de doble circuito de 132 KV para el suministro de la subestación eléctrica a construir en los terrenos.

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