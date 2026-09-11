Los fallecidos en Córdoba el viernes 11 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 12 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Prieto Muñoz

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el Cementerio San Rafael.

Carlos Esquinaldo Bellido

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Feliciana Sánchez Granados

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio La Salud.

Francisco Baena Jiménez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio San Rafael.

María Dolores Carrasco Ruíz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio San Rafael.

María Patrocinio Romero Abete

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio La Salud.

Manuel Salas Fernández

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el Cementerio San Rafael.