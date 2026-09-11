Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 11 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 12 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Prieto Muñoz
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el Cementerio San Rafael.
Carlos Esquinaldo Bellido
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Feliciana Sánchez Granados
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio La Salud.
Francisco Baena Jiménez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio San Rafael.
María Dolores Carrasco Ruíz
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio San Rafael.
María Patrocinio Romero Abete
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio La Salud.
Manuel Salas Fernández
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el Cementerio San Rafael.
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