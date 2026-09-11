En Santa Rosa
Emacsa actúa sobre 300 metros de colector en la calle El Almendro
Los trabajos se realizan en Santa Rosa mediante una técnica sin zanja y sin cortes de tráfico
La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) está rehabilitando cerca de 300 metros de colector en la calle El Almendro, en el barrio de Santa Rosa. La actuación se ejecuta mediante una técnica que permite intervenir desde el interior de la conducción, sin necesidad de abrir una zanja continua ni cortar el tráfico.
Los trabajos forman parte del mantenimiento de la red de saneamiento y consisten en la instalación de una manga curada in situ mediante agua dentro del colector existente. Este sistema crea una nueva estructura en el interior de la tubería y evita tener que sustituirla por completo.
Sin abrir toda la calzada
La intervención afecta a un tramo de unos 300 metros y, según Emacsa, permite reducir las obras en superficie en una zona con tráfico y actividad diaria.
La directora gerente de la empresa municipal, María Teresa Carrillo, ha señalado que este tipo de trabajos permite actuar sobre la red sin necesidad de abrir toda la calle afectada.
La actuación se integra en las labores de conservación de la red de saneamiento que Emacsa desarrolla en distintos puntos de la ciudad.
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