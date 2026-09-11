Educación abre un nuevo plazo para cubrir más de 8.100 plazas vacantes de FP en Andalucía

La Consejería de Educación ha abierto este jueves un nuevo plazo de solicitudes para cubrir 8.118 plazas vacantes de Formación Profesional en Andalucía, correspondientes a ciclos formativos de oferta completa que todavía disponen de puestos escolares y no cuentan con lista de espera. El periodo permanecerá abierto hasta el próximo lunes 14 de septiembre.

La mayor parte de las plazas disponibles corresponde a los grados básicos, con 3.383 vacantes. Le siguen los grados medios, con 3.086, y los grados superiores, con 1.649.

Por familias profesionales, Administración y Gestión concentra el mayor número de plazas libres, con 2.072. A continuación se sitúan Hostelería y Turismo, con 1.181; Informática y Comunicaciones, con 844; Agraria, con 767; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 561.

Los ciclos con más vacantes

En los grados básicos, los ciclos con mayor disponibilidad son Servicios Administrativos, con 670 plazas; Informática y Comunicaciones, con 487; Agro-jardinería y Composiciones Florales, con 356; Cocina y Restauración, con 252; y Electricidad y Electrónica, con 232.

En grado medio destaca especialmente Gestión Administrativa, con 999 vacantes. También figuran Atención a Personas en Situación de Dependencia, con 224; Cocina y Gastronomía, con 180; Servicios en Restauración, con 165; Elaboración de Productos Alimenticios, con 137; y Sistemas Microinformáticos y Redes, con 135.

En los grados superiores, Administración y Finanzas cuenta con 280 plazas libres, mientras que Guía, Información y Asistencias Turísticas dispone de 215. Les siguen Asistencia a la Dirección, con 123; Dirección de Servicios en Restauración, con 102; Dirección de Cocina, con 101; y Animación Sociocultural y Turística, con 91.

Cómo solicitar una plaza

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces antes del 14 de septiembre.

Podrán participar quienes cumplan los requisitos de acceso a ciclos de grado básico, medio o superior, incluidos los jóvenes que ya participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y continúan en lista de espera.

En estos casos, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice matrícula en una plaza, momento en el que se entenderá que renuncia al resto de solicitudes que tenga abiertas.

Adjudicaciones cada martes

La segunda adjudicación de estas vacantes tendrá lugar el martes 15 de septiembre. Los adjudicatarios recibirán un SMS en el teléfono facilitado durante la solicitud y dispondrán de 48 horas para aceptar o rechazar la plaza.

El procedimiento continuará semanalmente hasta el 15 de noviembre. Cada semana se abrirá un nuevo periodo de solicitudes de jueves a lunes y las plazas se adjudicarán los martes, en función de las vacantes que continúen disponibles.